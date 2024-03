Koreanang pinapagamit ng shabu iniligtas ng mga pulis

Sinagip ng mga pulis ang isang 23-anyos na Koreana sa isang condominium sa Pasay City at inaresto ang kasamang kababayan na pinipilit umano siyang gumamit ng bawal na gamot.

Lumabas sa imbestigasyon na ama ng Koreana ang tumawag sa Korean embassy at nagsumbong na ang kanyang anak na babae ay inaabuso at pinipilit na gumamit ng ilegal na droga ng isang kapwa Koreano sa isang condo sa kanto ng Pearl Drive at Macapagal Avenue.

Ang embahada naman ay tumawag sa pulisya at humiling na imbestigahan ang sumbong.

Nagplano ng rescue operation ang mga pulis.

Pumunta ang mga pulis sa condominium unit ng Koreano at nakipag-ugnayan sila sa guwardiya para madakip ang 41-anyos na lalaki.

Nakuha ng mga pulis sa inarestong Koreano ang 19 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng P129,200, isang plastic sachet na naglalaman ng 15 gramo ng hinihinalang cocaine na nagkakahalaga ng P97,500, at isa pang sachet na naglalaman ng dalawang gramo ng posibleng cocaine na nagkakahalaga ng P13,000 at isang improvised glass tube pipe.

Dinala sa Pasay City police ang Koreano na hindi pinangalanan. Mahaharap siya sa paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.