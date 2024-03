NUGGETS UMARANGKADA LABAN SA CELTICS

LOS ANGELES (AFP) -- Nasungkit ni Nikola Jokic ang kanyang ika-20 triple-double ng season nang pigilan ng Denver Nuggets ang Boston Celtics, 115-109, sa kanilang heavyweight National Basketball Association showdown noong Huwebes.

Ang sabik na inaasahang sagupaan sa pagitan ng mga naghaharing NBA champion at nangunguna sa Eastern Conference na Celtics ay tumupad sa paniningil sa isang mahirap na tunggalian sa Denver.

Tumapos si Denver talisman Jokic na may 32 points, 12 rebounds at 11 assists habang si Jamal Murray ay nagtapos ng 19 points at Aaron Gordon 16.

Ang panalo ay nagbigay sa Denver ng malinis na sweep sa Boston sa kanilang mga pagpupulong ngayong season.

Ang Celtics, na tinalo ng Cleveland noong Martes, ay dumanas ng magkasunod na pagkatalo sa unang pagkakataon mula noong unang bahagi ng Nobyembre.

Samantala, binalewala ni Jokic ang kahalagahan ng resulta, tinatanggal ang mga mungkahi na ang showdown sa Huwebes ay maaaring maging preview ng NBA Finals.

"We're a long way from the finals, my friend," saad ni Jokic. "We had a really good energy tonight, our offense was really clicking today."

Ang Boston naman ay naiwan sa pagmuni-muni sa isang kabiguan na dumating sa kabila ng 41-point performance ni Jaylen Brown, na bumaril ng 16-of-29 mula sa field.

Nagdagdag si Kristaps Porzingis ng 24 puntos ngunit si Jayson Tatum ay limitado sa 15 puntos.

Sinabi ni Celtics coach Joe Mazzulla na ang 12 turnovers ng kanyang koponan ang naging pagkakaiba.

"When you play against another great team, those 10-12 possessions are super, super critical," sabi ni Mazzulla. "I think Denver did a better job of taking advantage of those than we did."

Nananatili ang Boston sa tuktok ng Eastern Conference na may 48-14 record. Ang Nuggets, samantala, ay pangatlo sa West sa 43-20, isang laro pabalik mula sa mga lider ng Minnesota.

Sa iba pang laro, kinumpleto ni Luka Doncic ang triple-double para tulungan ang Dallas Mavericks na talunin ang Miami Heat, 114-108.

Nagtapos ang Slovenian ace na si Doncic na may 35 points, 11 rebounds at 11 assists habang ang Dallas ay nagsagawa ng late rally para tapusin ang kanilang tatlong sunod na pagkatalo.

Naiwan ang Mavs, 101-100, may mahigit apat na minuto na lang ang natitira ngunit nakalabas upang masungkit ang panalo matapos ang sunod-sunod na three-pointers.

Nakatanggap si Doncic ng scoring support mula kay Kyrie Irving na may 23 puntos habang apat pang manlalaro ng Dallas ang gumawa ng double figures.

Pinangunahan ni Terry Rozier ang scoring ng Miami na may 27 puntos.

Umangat ang Dallas sa 35-28 sa panalo upang manatili sa playoff contention sa Western Conference.