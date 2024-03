Lilim sa nag-aapoy na langit

Mahirap ang trabaho ng mga traffic enforcer ng Metro Manila Development Authority. May mga napabalitang nabangga ng mga pinahihinto nilang sasakyan. Mayroon ding minumura ng kanilang mga sinisita.

Kasing tindi ng mga atake sa kanila ng mga abusadong motorista ay ang kinakaharap nilang peligro sa kanilang kalusugan dahil sa paglanghap ng polusyon sa hangin galing sa mga dumadaang sasakyan. Isa pa ay ang pagtama sa kanila ng nakapapasong init ng araw sa umaga’t hapon, maayos lamang ang daloy ng trapiko sa mga daan.

Batid ng MMDA ang peligrong ito kaya pinagpapahinga nila ang mga traffic enforcer, pati na mga tagalinis ng kalye, ng 30 minuto sa kanilang ginagawa sa gitna ng daan. Ang tinaguriang heat stroke break ay naglalayong mapangalagaan sila sa maaaring idulot na heat stroke dahil sa pagkababad sa init ng araw.

Mas mainit ang sinag ng araw lalo na ngayong umiiral ang El Nino o mas mainit na tag-araw kaya kailangang lumilim ang mga tao rito para sa kanilang proteksyon. Ang heat stroke ay delikado dahil maaaring ikamatay nila, lalo na sa mga mahihina ang kalusugan.

Ang patakaran ng MMDA ay nagbibigay katwiran para sa pagkakaroon ng bubong ng mga overpass o footbridge. Hindi lang naman ang mga traffic enforcer at tagalinis ng mga kalye ang lantad sa nakapapasong init ng araw kundi pati mga naglalakad sa labas. Kaya mali ang dating pagtatanggal ng mga waiting shed sa bangketa at kawalan ng bubong sa mga overpass. Dapat bigyang halaga ng pamahalaang nasyunal at lokal ang paglalagay ng bubong sa lahat ng overpass para sa kaligtasan ng mga mamamayan sa masamang epekto ng pagkababad sa init ng araw.

Kung tutuusin, dapat nga ring lagyan ng bubong ang mga bangketa na hindi lang magsisilbing pananggalang sa mainit na tag-araw kundi silungan laban sa buhos ng ulan tuwing tag-ulan.

Kung hindi ito ginagawa dahil sa ginagawang silungan o tirahan ito ng mga taong walang bahay, dapat na hindi isaalang-alang ang kapakanan ng mga pedestrian. Naririyan naman ang mga pulis at tanod upang siguruhing ginagamit ang mga silungan sa tamang silbi nito. Kung tinutugunan ng pamahalaan ang kawalan ng tirahan ng ibang mamamayan, may silungan ang mga naglalakad sa bangketa.