Taylor Swift nasuhulan?

Ilang libo lamang na Filipino fans ni Taylor Swift ang malamang na nanuod sa kanyang konsyerto sa Singapore. Ang mga milyong iba pang tagahanga niya sa Pilipinas ay hindi na nakapunta pa dahil dagdag gastos ang pagbyahe papunta roon at pagtuloy sa hotel roon. Napakamahal na ng tiket para sa pagtatanghal ng pinakasikat na mang-aawit sa mundo ngayon.

Kung nagkonsyerto rin sana si Swift sa Maynila, hindi na siguro gumastos pa ng mas malaki ang kanyang mga fans dito at napasaya pa niya ang milyun-milyong tagahangang Pilipino. Bakit ba sa Singapore lang siya nagtanghal?

Sa pag-amin ng punong ministro ng Singapore, Lee Hsien Loong, kinontrata ng gobyerno nila si Swift na sa kanilang bansa lamang magtanghal sa buong Timog-Silangang Asya na may 10 bansa, kabilang ang Pilipinas. Hindi na niya sinabi kung magkano ang binayad nila kay Swift upang mapapayag na huwag nang mag-show sa Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, atbp. Ngunit tiyak na sobrang laking halaga nang binayad nila kay Swift na marahil ay katumbas ng kikitain ng mang-aawit kung magtatanghal sila sa iba pang bansa sa rehiyon. Samakatuwid, Singapore lamang ang nakinabang at pinagkakitaan pa ang mga Pilipino upang mapilitan silang bumyahe sa Singapore at gumastos roon ng accommodation at pagkain.

Dahil negosyo naman ang Eras Tour ni Swift at nais niyang kumita nang husto sa konsyerto ay pumayag na rin siya sa kontrata. Hindi nga lang niya malalaman na mas malaki pa sana ang kikitain niya kung nagkonsyerto rin siya sa Pilipinas at iba pang bansa sa Timog-Silangang Asya. Bakit ganoon na lang ang pagtrato ni Swift sa kanyang mga Filipino fans? Tama ba ang ginawa niya, ang desisyon niya?

Tama rin ba ang ginawa ng Singapore na tanggalan ng karapatan ang Pilipinas na anyayahan si Swift na magtanghal sa bansa? Hindi ba kaswapangan o kasakiman ang ginawa ng Singapore?

Ano pa ang silbi ng pagkakaisa ng mga bansa sa Timog-Silangang Asya na sinusulong ng Association of Southeast Asian Nation kung tatratuhin ng isang miyembro ng grupo ang kapwa miyembro nang walang respeto.

Wala mang nagrereklamong Pinoy na tagahanga ni Swift sa kanyang ginawa, hindi maikakaila na hindi maganda ang kanyang ginawang pag-snub sa Pilipinas dahil lang sa perang inalok sa kanya ng Singapore. Hindi ito magandang asal at maaaring makasama pa sa imahe niya.

Ang lahat nang nangyaring di kanais-nais ay maisasantabi o malilimutan lamang kung magtatanghal si Swift sa Maynila. Nang sa gayon ay matikman niya ang init ng pagtanggap sa kanya ng milyong tagahanga na manuod sa kanya sa Pilipinas.