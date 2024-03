Olympic dream ni Obiena tuloy pa rin

Sa kabila nang naranasan na isa sa pinakamasamang pagkatalo sa kanyang karera, nananatiling masigla si Ernest John Obiena, alam na halos hindi nito naapektuhan ang kanyang moral at paghahanda para sa Paris Olympics ngayong taon.

Sa isang mediacon kung saan siya ay pormal na ipinakilala bilang bahagi ng Team Visa sa Summer Games, sinabi ni Obiena na ang kanyang pag-atras sa 2024 World Athletics Indoor Championships sa Glasgow kamakailan ay isang maliit na gulo sa kanyang paghahanap para sa ikalawang Olympic gold medal ng bansa. .

Nakipagkumpitensya sa mga pinakamahusay na pole valter sa mundo, kabilang ang world record-holder na si Armand Duplantis ng Sweden, ganap na kumupas si Obiena, na nag-udyok sa kanya na tumira sa ika-siyam na puwesto na may 5.65-meter performance sa pinakamalaki at pinakaprestihiyosong indoor event sa mundo.

Ang pagtatapos ay ang pinakapangit na naranasan ni Obiena mula nang umakyat ng 5.70 metro para sa isang bangungot na ika-11 puwesto na pagganap sa Tokyo Olympics noong 2021.

Ikinalungkot ni Obiena ang kanyang pagganap, idiniin na ang kanyang kakulangan ng sapat na pagsasanay sa panloob na mga kumpetisyon ay sumira sa kanyang mga pagkakataon.

Gayunpaman, idiniin niya na ang Summer Olympics ay ibang kuwento.

“So far so good,” sabi ni Obiena. “Things are going the way we planned. There’s still a few months to go but we’re already hitting the right markers at the right time.”

Idinagdag ni Obiena na siya ay nasa kanyang pinakamahusay na pisikal mula nang mapunit ang kanyang anterior cruciate ligament isang araw bago umalis para sa 29th Southeast Asian Games sa Kuala Lumpur noong 2017.

Nangako siyang maging handa sa oras na magbukas ang outdoor season sa Mayo 18.

“I have been healthy and injury-free,” sabi ni Obiena. “When it comes to my mental state, I, of course, was upset about how the (recent) competition went. The harsh thing there is that I went there knowing I could.”

“But all I can say is that I am ready to open my season in May. Now, we’re going back to Italy in preparation for the outdoor season on 18 May,” dagdag niya.