CAVALIERS PINATUMBA ANG CELTICS

LOS ANGELES (AFP) — Inubos ng Cleveland Cavaliers ang 22-point fourth-quarter deficit para putulin ang 11-game winning streak ng Boston Celtics sa 105-104 na panalo noong Martes.

Isang linggo matapos makabalik mula sa 10 puntos pababa sa fourth quarter para talunin ang Dallas, gumawa ang Cleveland ng mas kapansin-pansing late show para masindak ang Boston, ang mga lider ng Eastern Conference.

Ang Boston ay tila naglalakbay sa ika-12 sunod na panalo matapos ang clinical display na iniwan sila sa pangunguna sa 93-71 sa unang bahagi ng fourth quarter sa Cleveland.

Ngunit si Dean Wade ay pumutok ng 20 puntos sa huling frame, na nag-ubos ng isang string ng mga three-pointer upang hatakin ang Cleveland pabalik sa paligsahan.

Si Wade, na nagtapos na may 23 puntos, ay gumawa ng panalong layup sa nalalabing 19 segundo upang ilagay ang Cleveland sa unahan matapos ang free throw ni Kristaps Porzingis na tumulong sa Celtics na makuha ang 104-103 lead.

Inakala ng Boston na sila ay itinapon ng isang lifeline nang si Jayson Tatum ay lumitaw na na-foul habang siya ay nagpunta para sa isang late shot.

Ngunit nabaligtad ang tawag sa pabor ng Cleveland at naubusan ng oras para bigyan ang Cavaliers ng panalo na naging mas kahanga-hanga dahil sa kawalan ng mga pangunahing starter na sina Donovan Mitchell at Max Strus.

“It feels good, my team-mates had the trust in me to make those shots,” sabi ni Wade. “Them just having that belief in me gave me the confidence and motivated me, and luckily they went in.”

Nagtapos si Wade na may 23 puntos, kabilang ang six-of-nine mula sa three-point range, na may walong rebounds.

Si Jarrett Allen ay may 21 puntos habang sina Darius Garland at Isaac Okoro ay nagdagdag ng tig-16 puntos.

Ang Boston ay naiwang nagtataka kung saan ito nagkamali pagkatapos ng isang hindi pangkaraniwang huli na pagbagsak.

“We just went cold,” sabi ni Celtics coach Joe Mazzulla. “I thought we had some good possessions where we didn’t make the shot. But credit to them -- Wade played really well and they made plays down the stretch.”

Nanguna si Tatum sa mga scorer ng Boston na may 26 puntos habang nagdagdag si Porzingis ng 24 at si Jaylen Brown ay 21.

Nananatiling komportable ang Celtics sa tuktok ng Eastern Conference sa kabila ng pagkatalo na may 48-13 record. Pangalawa ang Milwaukee sa standing sa 41-21 habang ang Cleveland ay pangatlo matapos umunlad sa 40-21.

Ang drama sa Cleveland ay naagawan ng nakakapanabik na labanan sa Denver noong Martes, kung saan nakabawi ang Phoenix Suns mula sa pagbuga ng 22-point third-quarter lead para talunin ang Nuggets, 117-107, sa overtime.

Bumuhos si Kevin Durant ng 35 puntos para sa Phoenix habang nagdagdag si Grayson Allen ng 28 kabilang ang walong three-pointers para tulungan ang Suns na makalampas sa linya.

Ngunit muntik nang sirain ng Suns ang kanilang tsansa na manalo matapos ang malungkot na pagpapakita ng fourth quarter kung saan sila ay nag-shoot lamang ng five-of-24 mula sa field.