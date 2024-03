BOSSING TARGET ANG IKATLONG PANALO

Mga laro ngayon

(Smart Araneta Coliseum)

4:30 p.m. -- Blackwater vs Converge

7:30 p.m. -- Meralco vs NLEX

Umaasa si Blackwater head coach Jeff Cariaso na ang bihirang 2-0 win-loss record ang magiging simula ng isang promising na simula sa prangkisa.

“I hope so, like I’ve said we’re very, I guess, practical with how we view things,” sabi ni Cariaso.

Ngunit batid ng Bossing tactician na higit pa ang kailangan nito mula sa kanyang mga tauhan upang mapanatili ang kanilang sunod-sunod na panalo sa maagang bahagi ng Philippine Basketball Association Philippine Cup.

Hindi naman basta-basta binabalewala ng Blackwater ang walang panalo na Converge sa layunin nitong makuha ang solong pangunguna sa kanilang pagtatagpo sa Miyerkules sa Smart Araneta Coliseum.

Ang oras ng laro ay 4:30 p.m. at susundan ng 7:30 p.m. showdown sa pagitan ng Meralco at NLEX.

“We know that we have to be at the top of our game if not better game in and game out to beat every team in the PBA because every team has improved,” sabi ni Cariaso. “We know that there are talents, young talents across the teams, across the boards. We’re focused on us improving and we’ve taken two good steps.”

Mataas ang morale ng Bossing matapos talunin ang Bolts, 96-93, para simulan ang kanilang kampanya bago pabugbugin ang TNT, 87-76, noong Sabado. Ang panalo ay hahatakin ang Blackwater mula sa isang two-way tie sa nangungunang puwesto kasama ang Terrafirma.

Sa pagbagsak ni Rey Nambatac na may grade 1 right ankle sprain sa huling pagkakataon, si RK Ilagan ang umahon sa plate na nagbigay ng 15 puntos, walong assist at pitong rebound sa isang relief role.

Bukod kay Ilagan, aasahan din ni Cariaso ang pagiging pare-pareho ng main man na si Troy Rosario, na may average na 17.5 points at 5.0 rebounds, sina Christian David, James Kwekuteye, Bradwyn Guinto at ang beteranong presensya ni James Yap habang ang status ni Nambatac ay nananatiling day-to -araw.

“We know that’s only two steps and we have to keep moving forward and keep working. You have guys like RK who brings in the effort and the work effort daily and again only good things will happen,” sabi ni Cariaso.

Ang Converge, sa kabilang banda, ay nauutal mula sa 99-107 kabiguan sa kamay ng Terrafirma at dobleng nanunuot sa 104-112 overtime na pagkatalo sa NorthPort sa kabila ng pagbabalik mula sa 18-point deficit sa regulasyon.

Ang mga sorry na pagkalugi na ito, ayon kay Cariaso, ay ginagawang mas mapanganib ang FiberXers.

"We are not taking them lightly. We can't afford to do that. I know it's going to be a good game," sabi ni Cariaso.