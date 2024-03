WARRIORS DUROG SA CELTICS

BOSTON – Dinurog nang husto ng Boston Celtics ang Golden State Warriors, 140-88, upang palawigin pa nityo ang winning streak sa 11 nitong nakaraang Linggo.

Ito ang pangatlo sa pinakamalaking blowout na tagumpay sa kasaysayan ng Celtics, isang legacy na nagsimula noong 1946.

Umiskor si Jaylen Brown ng Boston ng 25 sa kanyang 29 puntos sa unang kalahating bahagi habang si Jayson Tatum ay nagdiwang ng kanyang ika-26 na kaarawan sa pamamagitan ng pag-iskor ng 22 sa kanyang 27 puntos sa unang dalawang quarter ng dominasyon.

"It's up there. Great birthday. Got to do what I love in front of the best fans in the world and get a win," saad ni Tatum.

Ang Celtics ang naging unang club sa kasaysayan ng NBA na nanalo ng tatlong laro sa parehong season ng 50 o higit pang mga puntos. Tinalo ng Celtics ang Indiana 155-104 noong Nobyembre at noong nakaraang buwan ay pinasabog ang Brooklyn, 136-86, na tinalo ang dalawa sa Boston.

Sa kabila ng pagkaka-sideline ng Latvian big man na si Kristaps Porzingis dahil sa left quad bruise, nasungkit ng host Celtics ang 82-38 lead pagkatapos ng second quarter, ang kanilang pinakamalaking half-time edge sa kasaysayan ng koponan at ang pinakamalaking half-time deficit ng Warriors.

"It was a lot of fun," saad ni Derrick White ng Boston. "It was a good start. You never expect something like that to happen."

Ang Celtics ay gumawa ng 10 3-pointers sa unang quarter, ang pinakamarami sa anumang quarter ngayong season, at isinara ang yugto sa isang 23-1 run sa loob ng anim na minuto upang agawin ang command sa 44-22.

Ang Warriors ay nag-shoot ng 34.9 percent (15-of-43) sa first half, 3-of-18 mula sa 3-point range at gumawa ng walong turnovers habang ang Celtics ay nag-shoot ng 60 percent (30-of-50) sa first half, 15 -ng-24 mula sa kabila ng arko, at gumawa lamang ng isang turnover.

Ang mga nangungunang manlalaro ay nakakita ng kaunti sa court sa ikalawang kalahati. Iniunat ng Boston ang kalamangan sa 115-62 pagkatapos ng tatlong quarters at ang mga reserba ay nag-cruise hanggang sa matapos habang ang Celtics ay umunlad sa 29-3 sa kanilang tahanan ngayong season.

Pinahusay ng pinuno ng Eastern Conference na Boston ang pinakamahusay na rekord ng liga sa 48-12 habang ang Golden State ay bumagsak sa 32-28, pang-siyam sa Western Conference.