Tibay na maaasahan

Ang isa sa mga hinihintay ng mga Pinoy ngayon na proyektong matatapos kaagad ay ang Metro Manila Subway na inaasahang magpapaluwag ng daloy ng trapiko sa Kamaynilaan at makakatulong sa ating mga mananakay sa kanilang pagbiyahe.

Ang proyektong ito – na sinimulan noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte – ay nakikitang isang malaking hakbang tungo sa mas maayos na progreso ng ating bansa pagdating sa mass transport systems.

Talaga namang kaabang-abang ang pagtatapos ng proyektong ito dahil ngayon lamang magkakaroon ng subway system ang bansa kung saka-sakali at makakadagdag pa ito sa mga kasalukuyang train systems sa bansa.

Pero may mga ilan pa rin ang may agam-agam kaugnay sa subway system na ito dahil siyempre, nasa ilalim ng lupa ito at ang ipinupunto ng ilan ay baka pasukin ito ng baha kapag tag-ulan, lalo na at prone ang Kamaynilaan sa mga matitinding pagbaha kapag malalakas ang ulan.

Pero ayon naman sa Department of Finance, idinisenyong matibay ang itinatayong underground subway para makayanan hindi lamang ang baha kundi maging ang iba pang mga kalamidad sa rehiyon.

Ayon sa Finance department, isinama ang mga advance at sustainable features para sa nasabing subway kung saan may sariling flood management system ang naturang bilyong subway project at mayroong cutting-edge seismic technology para epektibong maibsan ang epekto ng baha at iba pang kalamidad.

Ibinahagi naman ng Department of Transportation nakikipagtulungan ang pamahalaan sa mga kompaniya ng Japan para matiyak na magiging matibay ang Metro Manila subway laban sa baha.

Sa oras nga na makumpleto ang underground subway, inaasahang iikli na ang oras ng biyahe mula Valenzuela patungong Ninoy Aquino International Airport mula sa kasalukuyang isa’t kalahating oras sa 35 minuto na lamang.

Ayon sa DOF, ang Metro Manila subway ang itinuturing na ikatlong pinakamalaking proyekto sa ilalim ng Build Better More program ng Marcos administration na kayang magsakay ng mahigit kalahating milyon na pasahero kada araw.

Ang dalangin lamang namin ngayon ay sana talagang mayroong tibay na maaasahan ang underground subway project na ito nang sa ganoon ay mapagpatuloy na ng bansa ang biyahe nito tungo sa mas maayos na progreso.