San Juan wagi laban sa MisOr

Naiwasan ng San Juan ang late rally ng MisOr bago napanatili ang maigting na 84-77 panalo noong Lunes ng gabi sa PSL President’s Cup sa Filoil-EcoOil Center.

Iniligtas ni Orlan Wamar ang Kings mula sa panga ng pagkatalo, nang tumama siya ng backbreaking triple na tumama sa bintana bago pumasok at pinauna ang Kings, 81-75, may nalalabi pang 1:26 sa laban.

Tinapos ng pabagu-bagong guwardiya ang kanyang kabayanihan sa pamamagitan ng pag-set up kay Zach Huang para sa isa pang trey at ibinaba ang mga kurtina sa matitigas na Mustang.

Sa pamamagitan ng pagkapanalo sa kanilang ika-15 panalo sa 17 laro, pinatibay ng Kings ang kanilang hawak sa solong ikatlong puwesto.

Bumagsak ang MisOr sa ika-10 puwesto na may 8-8 win-loss record.

Sinayang ng San Juan ang 14-point lead na naiposte sa kalagitnaan ng third period habang patuloy na bumabalik ang Mustangs.

Sa kabila ng pagkukulang sa serbisyo ng ace point guard na si Rudy Lingganay, naitabla ng Mustangs ang laro sa kagandahang-loob ng basket ni Reynel Hugnatan sa 3:12 mark ng final quarter bago sina Wamar, Huang at Michael Calisaan na lumayo sa kanilang mga karibal nang may mga napapanahong basket. pababa sa kahabaan.

Nag-post ng isa pang double-double performance si Calisaan na may 13 puntos at 11 boards habang si Dexter Maiquez ang nanguna sa opensa ng koponan na may 16 markers.

Nauna rito, nakaligtas ang SGA-College of St. Benilde sa matapang na JT Bulacan, 70-66, habang sinira ng NKT ang win column at itinapon ang Bicol, 98-81.