Pia Wurtzbach na-bash

Ibinahagi ng Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach sa Instagram ang reel ng kanyang pagdating sa bonggang Paris Fashion Week.

Sa comment section, may mga hate message.

“Nakikita ko na ang lahat ng masasamang komentong ito, below-the-belt name-calling,” isinulat ni Pia.

Walang pinangalanan si Pia sa kanyang komento, pero kinukumpara siya ng netizens kay Heart Evangelista, na isang mainstay sa fashion weeks.

Nagpadala rin ang mga tao ng hate comments kay Pia para sa pakikipagtulungan sa ex-glam team ni Heart, sina Jeck Aguilar at Justin Soriano.

Sina Heart ay nasa City of Lights rin para sa Paris Fashion Week. Binuksan niya kahapon ang show para sa Vietnamese designer na si Phan Huy.

Sinabi rin ni Pia na ang lahat ay “dapat ipaalala na ang pag-aaway, pag-aaway ng mga babae sa isa’t isa, at pagturo ng mga daliri ay hindi tama.”

“Please stop fighting,” sabi niya. “I want to ask everyone, my supporters especially, as I always do even years ago during my Binibini or Miss Universe days, please don’t pull other people down, baka ipagtanggol ako.”

“Hindi iyon ang gusto ko. At hindi iyon ang pinaninindigan ko,” dagdag ni Pia.

Nanawagan ang beauty queen na respetuhin ng mga netizens ang isa’t isa at “the work being put in by everyone.”

“Napakaraming puwang sa mundong ito para sa lahat na sumikat,” pagtatapos niya.