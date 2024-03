LeBron James naka 40,000 puntos na

Si LeBron James ang naging unang manlalaro ng National Basketball Association na umabot ng 40,000 ang puntos sa regular season noong Sabado nang umiskor ang 39-anyos na superstar ng Los Angeles Lakers ng siyam laban sa defending champion Denver para maitala ang milestone.

Ngunit tinawag ni James na “bittersweet” ang makasaysayang pagsisikap dahil natalo ang kanyang koponan nang umiskor naman si Nikola Jokic ng 35 puntos para i-rally ang Nuggets sa huli at talunin ang Lakers, 124-114, para sa kanilang sunod na panalo sa anim na laro.

“Ngunit ang pangunahing bagay ay palaging ang pangunahing bagay at iyon ang panalo. At kinasusuklaman ko na kailangang mangyari sa isang pagkatalo lalo na laban sa isang koponan na napakahusay na naglalaro,” pahayag ni James.

“We played some good basketball but wasn’t able to close it out, so bittersweet, but I enjoyed every moment though, while on the floor,” dagdag niya.

Umiskor si James ng team-high na 26 puntos, 13 sa ikaapat na quarter.

Mahigit isang taon lamang ang nakalipas nang nalampasan ni James si Kareem Abdul-Jabbar para sa all-time scoring mark ng NBA. Isang apat na beses na kampeon siya sa NBA at apat na beses na NBA Most Valuable Player pati na rin ang pinakamatandang aktibong manlalaro ng liga, na ngayon ay nasa kanyang ika-21 taon.

“Masaya lang para sa kanya. It was a hell of an accomplishment,” sabi ni Lakers coach Darvin Ham. “Sana nakuha namin ang panalo para tapusin ito. Ngunit ang aking sumbrero ay nasa kanya. Kamangha-manghang, kamangha-manghang pagtakbo na nagpapatuloy hanggang ngayon.”

Naiskor ni James ang kanyang unang basket sa isang fast break layup 6:20 sa opening quarter para bigyan ang Lakers ng 18-12 bentahe. Pagkatapos ay nagdagdag siya ng 3-pointer mula sa kaliwang sulok makalipas ang 63 segundo para sa 23-14 na kalamangan.

Nag-layup siya ng 14 na segundo sa ikalawang quarter upang makalayo sa loob ng dalawa sa milestone, pagkatapos ay sumablay sa isang free throw at sa susunod na possession ng Laker ay sumablay ang isang 3-point shot.

Naiskor ni James ang makasaysayang basket sa natitirang 10:39 sa second quarter, nag-banking sa isang driving layup mula sa kaliwang bahagi ng basket para bigyan ang Lakers ng 37-32 bentahe.

Ang mga tao ay nagbigay ng standing ovation kay James sa isang timeout at ang bola na ginamit ni James para sa milestone hoop ay inalis sa laro.

“Maraming paggalang at labis na katapatan sa Laker fan base para sa pagpapakita sa akin ng pagmamahal na iyon sa oras ng oras,” pasasalamat ni James sa mga tagahanga.

Nang tanungin kung naisip niya na ang isa pang manlalaro ng NBA ay maaaring pumutok ng 40,000, sumagot si James, “Wala akong ideya.”

“Kailangan mong maglaro ng medyo matagal at magkaroon ng magandang kapalaran sa mga pinsala at mga bagay na ganoon. Kailangan mong alagaan ang iyong katawan. Kailangang naroroon ka sa sahig at pagkatapos ay kailangan mong maging produktibo bilang Mabuti,” aniya.

Ang Lakers na may 33 panalo at 29 talo ay nasa ika-10 puwesto sa Western Conference habang ang Nuggets ay 42-19, pangatlo sa West ngunit kalahating laro lamang sa likod ng nangungunang Minnesota. (Isinalin mula sa ulat ng Agence France-Presse)