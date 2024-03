Bisto sa Bugatti

Walang kaduda-dudang magara ang mga sasakyang Bugatti na gawa sa Pransya. Wala ring duda na napakamahal ng kotseng ito dahil sa kanilang bilis at porma kaya naman bihira itong makita. Kaya naman nang may namataang dalawang Bugatti sa kalsada sa Maynila, umani agad ito ng mangha at duda.

Karaniwang ang mga mamahaling angkat na kotse, mapa-Porsche o Lamborghini, ay puslit at ang may-ari o umangkat nito ay hindi nagbayad ng tamang buwis. Kaya may mga nagtaka bakit lumusot sa Customs ang dalawang Bugatti na nagkakahalaga ng P165 milyon bawat isa at naimaneho pa sa bansa.

Nang kumalat ang balita ukol sa nasabing kotse dahil may nakakuha ng litrato nito at ibinandera sa social media, agad namang kumilos ang mga kinauukulan. Nanawagan ang Bureau of Customs sa may-ari na lumantad, isuko ang kotse at magpaliwanag kung paano nila naipasok at nakunan ng rehistrasyon ang kanilang Bugatti upang magamit rito. Kalaunan ay isinuko ng mga banyagang may-ari ang kontrobersyal nilang sasakyan. Dito na nabisto ang mga hokus-pokus na nangyari at kinasangkutan na naman ng mga umano’y tiwaling kawani ng pamahalaan.

Hindi roon nagtatapos ang pananagutan ng mga may-ari, bagkus ay nagsisimula pa lamang ang maaaring kalbaryo nila bago mag-Mahal na Araw. Iyan ay dahil umano ilegal ang importasyon nila sa mga kotse. At kung ilegal ang mga ito ngunit nairehistro sa Land Transportation Office, ilegal rin ang pagrehistro sa mga ito at mananagot ang mga nagpalusot sa LTO.

Sa paunang imbestigasyon, nabisto na may pananamantala sa pag-ayos ng mga dokumento ng kotse kung kaya ito naipuslit at naiparehistro sa LTO. Nakasaad umano sa resibo ng Bugatti sa BOC na P24 milyon lamang ang binayarang customs duty kada kotse imbes na mahigit P49 milyon dahil idineklarang P1 milyon lamang ang presyo ng bawat sasakyan.

Hindi pa matukoy kung sino ang may pananagutan sa anomalya at korapsyon na nangyari dala ng pag-aangkat ng Bugatti. Sa mga may-ari nito, bagaman sila’y maaaring sangkot sa kaso, kung hindi dahil sa kanilang pag-angkat ng Bugatti ay hindi maisisiwalat ang maaaring sindikato na nasa likod ng pagpupuslit ng mga mamahaling sasakyan sa bansa at pagrerehistro sa mga ito upang mamaneho rito.