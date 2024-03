13 Vietnamese na nagtatrabaho sa mga spa timbog

Inaresto ng Bureau of Immigration Intelligence Division ang 13 Vietnamese na umano’y nagtatrabaho sa bansa nang walang kaukulang papeles.

Nagtrabaho ang mga dayuhan sa iba’t ibang health spa at clinic sa Makati, Parañaque, at Pasay City.

“Meron pong nagtatrabaho ng ilegal at nagtatrabaho ng mga walang kaukulang permit at visa o kaya naman ang kanilang visa was issued to another company,” pahayag ni Dana Sandoval, tagapagsalita ng BI, ayon sa ulat ng “24 Oras Weekend.”

Sinabi ng bureau na binabantayan rin nito ang isang Vietnamese na nagmamay-ari ng isa sa mga health spa at clinic dahil kulan grin siya sa mga kaukulang dokumento.

Samantala, isang klinika na pag-aari ng mga Pilipino ang nagpatrabaho ng ilan sa mga dayuhang manggagawa.

“Ito po ay technically harboring illegal aliens dahil ang mga alien na ito ay walang maayos na working visa o permit at nagtatrabaho sa mga establishment na ito,” ani Sandoval.

Ang mga naarestong dayuhan na nananatili sa BI facility sa Taguig habang hinihintay na matapos ang kanilang deportasyon.