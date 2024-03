Mananaya sa Pasig kumubra ng P175-M Ultra Lotto jackpot

Isang mananaya mula sa Metro Manila ang naging milyonaryo matapos makuha ang P175-milyong jackpot sa Ultra Lotto 6/58 noong Biyernes ng gabi.

Sa isang pahayag kahapon, sinabi ng Philippine Charity Sweepstakes Office na ang nanalo mula sa Amang Rodriguez Avenue, Santolan, Pasig City ay tumugma ang tinayaang numero doon sa nabola noong Biyernes. Ang mga numero sa kanyang biniling Ultra Lotto 6/58 tiket ay 04-07-57-05-54-47 na may kabuuang jackpot prize na P175,160,965.20.

Maaaring kunin ng mananaya ang premyo sa PCSO main office sa Mandaluyong City sa pamamagitan ng pagpapakita ng nanalong ticket at dalawang identification card.

Gaya ng itinatadhana sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law, ang mga panalo sa Lotto na higit sa P10,000 ay may 20-porsiyentong buwis.

Ang mga premyong hindi nakuha sa loob ng isang taon ay mawawalan ng bisa.

Samantala, 20 iba pang taya ang nanalo ng P120,000 bawat isa para sa paghula ng lima sa anim na panalong digit, habang 765 ay makakakuha ng P2,000 bawat isa para sa apat na tamang digit, at 18,907 ay may tig-P100 para sa tatlong tamang digit.

Ang Ultra Lotto 6/58 ay binobola tuwing Martes, Biyernes, at Linggo.

Hinimok ng PCSO general manager Melquiades Robles ang publiko na suportahan ang mga produkto ng pasugalan ng ahensya upang makalikom ng karagdagang kita para sa mga hakbangin sa kalusugan, serbisyong medikal, at iba pang pambansang kawanggawa.

Sa pamamagitan ng mandatoryong kontribusyon nito, hindi lamang tinutulungan ng PCSO ang mga indibidwal na nangangailangan ng tulong medikal kundi nagbibigay din ng pondo sa mga institusyon ng gobyerno.