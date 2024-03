Joshua Pacio nabawi ang titulo sa MMA

Ang Filipino mixed martial artist na si Joshua Pacio ay muling naging ONE Strawweight MMA World Champion nang ma-disqualify ang kanyang katunggali sa kanilang rematch noong Biyernes ng gabi sa Lusail Sports Arena sa Qatar.

Idineklara si Pacio na nagwagi sa kanyang rematch laban sa dating title-holder na si Jarred Brooks sa ONE 166: Qatar matapos niyang iligal na i-takedown si Pacio una ang ulo sa sahig at paulanan ng suntok ang Pilipino halos isang minuto pa lang ang nakalilipas sa showdown.

Agad na umakyat ang Amerikano sa hawla upang magdiwang habang ang referee na si Herb Dean ay kumaway bilang pagsenyas ng foul niya.

Pinahinto rin ni Dean ang party ni Brooks dahil sa paglabag na kanyang iniyakan.

Ginawaran ng panalo si Pacio, ngunit mabilis siyang dinala ng mga medic sa isang lokal na ospital upang masuri kung may natamong pinsala.

Sa isang Instagram post, tiniyak ni Eduard Folayang sa kanilang mga tagasuporta na maayos na ang kalagayan ni Pacio pagkatapos ng laban.

"Malalabas na siya [sa] ospital ngayong gabi," ani Folayang, na nag-post ng larawan ni Pacio sa ospital na napapaligiran ng kanilang koponan.

"Salamat sa lahat ng panalangin at suporta ng lahat. Praise God who protected him," dagdag niya.