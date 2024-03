40 arestado sa Paranaque

Humigit-kumulang 40 katao, kabilang ang mga menor de edad, ang inaresto ng pulisya sa kampanya laban sa krimen na isinagawa sa Barangay San Dionisio, Parañaque City Biyernes ng gabi.

Sinugod ng mga pulis ang mga lumabag sa ordinansa at isa sa mga naaresto ay isang lalaking wanted sa pagnanakaw umano ng P1,800 sa kanyang amo.

Ang mga naaresto ay iyong umiinom ng alak sa labas ng kanilang mga tahanan at may warrant of arrest sa kasong may kinalaman sa droga.

Dalawang menor de edad din ang inaresto dahil sa paglabag sa curfew.

Malaking huli sa operasyon ang most wanted person sa Parañaque at Las Piñas, na may apat na kaso ng pagpatay, ayon kay PCol. Reycon Garduque, hepe ng Parañaque Police.

Sinabi ng hepe na nagbunga ng positibong resulta ang kanilang operasyon dahil nakatutok sila sa Barangay Dionisio kung saan Nakita at nahuli ang mga wanted person.

“Ipagpapatuloy natin ang ganitong uri ng operasyon upang maiwasan ang paggawa ng mga krimen partikular na ang pagtarget sa mga may warrant of arrest,” aniya.