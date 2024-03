Walang kukurap-syon

Mukhang napakaaktibo ng mga tiwaling kawani ng gobyerno sa pangongomisyon. Ipinahihiwatig ito ng mga isiniwalat ng mga biktima o nagmamalasakit na mamamayan sa tila pandidilihensya ng mga kawatan sa pamahalaan upang makakuha ng perang galing sa kaban ng bayan.

Kontrobersyal ang kampanya sa pagpirma ng petisyon upang amyendahan ang saligang batas. Hinikayat ang mga tao na pumirma kapalit ng ayudang pera o pagkain. Sino nga naman ang magdadalawang isip sa alok na P4,000 kapalit ang pagpirma kahit walang kasiguruhan na maibibigay ito sa kanila ng mga nasa likod ng nagpapapirma. Subalit tila bawal ang pagbibili ng pirma sa tinaguriang People’s Initiative ayon sa batas at kaduda-duda kung saan manggagaling ang pambayad sa mga pipirma. Kung ang pondo ay manggagaling sa gobyerno o buwis ng taumbayan, ito ay korapsyon.

Nagsumbong ang isang benepisyaryo ng Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged/Displaced workers o TUPAD, isang programa ng Department of Labor and Employment para sa mga walang trabaho, tungkol sa abiso sa kanyang ibigay ang P6,500 sa P7,500 na matatanggap niya sa ilalim ng programa.

Ayon sa nagsumbong, isang kawani ng kagawad ng siyudad ng San Juan ang nagbigay sa kanya ng transaction code upang makuha ang pera mula sa TUPAD ngunit sinabihan siyang P1,000 lamang ang kunin rito dahil ang iba ay para raw sa mayor. Iniimbestigahan pa ng Senado ang paratang na pinabulaanan ng mayor ng San Juan.

Samantala, inakusahan ang pinuno ng National Food Authority ng umano’y nasa likod ng maanomalyang pagbebenta ng bigas sa halagang P25 per kilo at umano’y ni-repack pa sa sako na walang tatak ng NFA at pinagbili sa halagang P50 kada kilo. Bukod sa hindi dumaan sa tamang proseso o bidding ang pagbebenta ng nasabing bigas, taliwas rin ito sa mandato ng NFA na magbenta ng murang bigas para sa masa.

Iniimbestigahan pa ang paratang ng Department of Agriculture.

Kung araw-araw na nangyayari ang ganitong anomalya at pambibiktima sa taumbayan, may mapapanagot ba ang pamahalaan? Kung hindi naman at pang-iintriga lamang, dapat may managot rin. Pero may aamin ba sa mga paratang? Antabayanan natin kung sino ang unang kukurap.