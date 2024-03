Blackwater target ang sunod na panalo

Mga laro ngayon

(Smart Araneta Coliseum)

3 p.m. – Blackwater vs TNT

6:15 p.m. – Meralco vs Rain or Shine

Walang plano ang Blackwater na ihinto ang pag-arangkada nito matapos iposte ang kanilang unang panalo sa Philippine Basketball Association Philippine Cup.

Sinabi ni Bossing head coach Jeff Cariaso na ang bawat laro ay kailangang manalo para sa kanila dahil hinahangad nilang makuha ang titulo sa unang pagkakataon mula nang sumali sa pro league bilang expansion team noong 2014.

Matapos i-retool ang kanilang roster sa pagkuha ng beteranong James Yap at gunner na si Rey Nambatac sa off-season, sinimulan ng Bossing ang kanilang kampanya sa season-opening conference sa pamamagitan ng mainit na 96-93 pagtakas laban sa Meralco noong Miyerkules sa Ynares Center sa Antipolo lungsod.

Habang si Yap ang nagbigay ng beteranong katatagan, si Nambatac ay nagpakita ng 27 puntos at 10 assists para sa Blackwater squad, na nagpakita ng matinding poise sa kabila ng pagpunta sa 1-10 sa nakaraang Commissioner’s Cup.

Sinabi ni Cariaso na tinatrato nila ang eliminations na parang playoffs.

“The way we look at it, every game is a must-win game. It’s a playoff game. That’s how we approach it,” sabi ni Cariaso. “We wanna make sure that we will use the game to inspire us and motivate us even more. But we’re going to the TNT game with a mindset that they are a big fish that we have to handle.”

Ngunit ang Tropang Giga ay hindi rin magpapadaig dahil sisikapin rin nila na masundan ang 108-107 panalo laban sa Rain or Shine sa opener.

Inamin ni TNT coach Chot Reyes, na umasa sa kabayanihan ni Calvin Oftana sa krusyal na kahabaan, na maaaring ibang kuwento kung na-convert ng Elasto Painters ang karamihan sa kanilang mga free throw.

"I think we were just lucky that Rain or Shine missed their free throws," sabi ni Reyes. "We gave way too many free throws. If Rain or Shine made half of the free throws that they missed, I think they would have won this ballgame easily."

Dagdag pa ni Reyes, layunin nila na maging disiplinado sa depensa.

"I thought we had to go back and rework how we were defending and adjust to the way the referees are calling it," sabi ni Reyes.

Sinabi naman ni Cariaso na hindi magiging madali ang pagkatalo sa TNT, lalo na matapos ang mga beterano na sina Calvin Oftana, Roger Pogoy at Jayson Castro ay maayos na ang paghahalo sa bagong acquisition na si Brandon Ganuelas-Rosser.

"They have a new guy there that they traded for and he's gonna be ready," sabi ni Cariaso. "So just prepare these next two days and make sure mentally we're focused and give our best on Saturday."