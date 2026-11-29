Kris Aquino ‘tie-breaker’ ng Marcos-Aquino sa Palasyo!
Pabirong nagpahayag ng tila kahandaan sa public service ang “Queen of All Media” na si Kris Aquino sa Malacañang Christmas Tree Lighting Ceremony nitong Sabado ng gabi, kung saan nagsilbi siyang host kasama ang anak na si Bimby para sa awarding ceremony ng national parol-making competition.
“I’m sure all of you did not expect an Aquino to be hosting tonight,” bungad ni Kris, sabay ibinahagi ang biruan nilang mag-ina.
“It’s a tie. Two Marcoses and two Aquinos have been Presidents. And I said, Bimb, I better hurry up and get well so that I can break the tie.”
Agad naman itong nilinaw ni Kris upang hindi mauwi sa seryosohan. “Joke lang yun,” aniya, dahil baka raw may maniwala at pilitin pa siyang tumakbo sa eleksiyon.
Gayumpaman, sa naunang panayam niya sa matagal nang kaibigan na si Boy Abunda, nabanggit niya na kung bibigyan man siya ng pagkakataon na magsilbi sa gobyerno, ang nais niyang panungkulan ay ang Department of Health, dahil sa kanyang mga karanasan. Iyon daw umano ang sa tingin niyang ahensyang kaya niyang mapanindigan.
Ibinahagi rin ng host ang pasasalamat sa kanyang kalagayan, lalo’t ito ang unang Pasko na maayos ang pakiramdam niya at kaya nang maglakad at mag-host matapos ma-diagnose ng multiple autoimmune diseases.
Sa pagiging prangka at mabilis magbato ng linya, hindi nakaligtas sa biruan ni Kris si Senate President Win Gatchalian. Hinikayat niya ang mga manonood na magtiwala sa kakayahan ng mga senador, kabilang ang aniya’y “cute” senator.
“Do you live in our building?” tanong pa ni Kris, dahil tila pamilyar umano sa kanya ang plate number ng Senate President. “Or may dinadalaw ka lang ba?” dagdag na kantyaw niya.
Pinuri rin ni Kris ang administrasyong Marcos na aniya’y “doing great” sa pagtatanggol sa territorial rights ng Pilipinas.
“Please develop the area (West Philippine Sea) because the water there is so pristine, or maybe don’t develop it yet para ‘di siya ma-pollute,” aniya. Ikinuwento rin niyang doon umano siya gumaling matapos patuluyin ng isang malapit na kaibigan sa pribadong beach house nito. “But I don’t think he’s your friend, so let’s move on,” pabirong dugtong niya.
Bago simulan ang paggawad ng parangal para sa mga parol, nagbiro pa si Kris sa Pangulo at First Lady kung tax-free ang premyo.
“Cash-free, Bimb? Ay, tax-free. As in cash, hindi nakamaleta,” hirit niya.
Hindi naman napigilan ni Bimby ang matawa sa ina at sumagot ng, “I’m sweating already.”