The Department of Human Settlements and Urban Development will award at least 913 individual land titles to families from different parts of the country under the Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program.
DHSUD Secretary Jose Ramon Aliling and Social Housing Finance Corp. President Federico Laxa will lead the awarding on Monday, 14 September, under the Enhanced Community Mortgage Program.
The beneficiaries are members of various homeowners and neighborhood associations from different regions.
“Ang hangad ng Pangulong BBM ay mailapit ang makabuluhan at sapat na serbisyo sa ating mga kababayan. Sa parte ng DHSUD, patuloy naming isusulong ang pro-poor na ECMP sa ilalim ng Expanded 4PH,” Aliling said.
“Ngayong araw, mahigit tatlong libong katao ang mabibigyan natin ng titulo ng lupa na mahabang taon na nilang hinihintay. Ang mga titulong ito ay hindi lamang basta papel kundi simbol ito ng bagong pag asa at inspirasyon para sa ating mga benepisyaryo,” he added.
DHSUD said the ECMP forms part of its push for more people-centered housing programs under the Expanded 4PH.
Since Aliling assumed office last year, the department said 47 ECMP projects have been approved, benefiting about 8,000 families nationwide.
“Patuloy po namin isusulong ang ECMP upang mas maraming pamilyang Pilipino, lalo na ang mga higit na nagangailangan, ang matulungan nating magkaroon ng kapanatagan at kasiguruhan sa lupang kanilang tinahanan,” Aliling said.