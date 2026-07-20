May nanalo na ng 5K: 'Ubo Queen' Susan Africa, nagconcede sa kanyang Mandela Effect theory
Kaugnay ito sa kanyang "cough challenge" para sa netizens, matapos mabansagang ubo ng ubo sa mga teleserye.
Kaugnay ito sa kanyang "cough challenge" para sa netizens, matapos mabansagang ubo ng ubo sa mga teleserye.
Kinumpirma ng tinaguriang "Ubo Queen" na si Susan Africa na may nanalo na kaugnay sa kanyang pabirong hamon sa netizens na ilabas umano ang kanyang video na umuubo sa mga ginanapan niyang teleserye.
Sa isang post ng aktres, pinasalamatan niya si Sheena Traifalgar, isang college student na kauna-unahang nag-send ng entry. Ayon din sa kanya, isang dekada na ang eksenang isinumite ng estudyante na mula sa teleseryeng "Mara Clara" kaya't maging siya ay nakalimot na rito. Na-refresh aniya siya nito mula sa apat na dekada niya sa industriya ng telebisyon.
Dagdag pa, aniyang inaamin na hindi na rin niya maalala ang ilang video mula sa ibang nag-send na netizens sa sobrang tagal na ng mga ito, ngunit nagpapasalamat pa rin siya sa pagsali sa kanyang "cough challenge."
Nauna nang pinabulaanan ng beteranang aktres ang kanyang mga pag-ubo sa mga teleserye, at sinabing ito ay Mandela effect lamang, at hindi lamang ito ang mga naganapan niyang roles.
Batay naman kanyang latest post, ay sinabi niyang inaamin niyang siya ay madalas na naubo sa kanyang mga teleserye, ngunit hindi lahat.
"As for the Mandela Effect, I concede that although it might not be accurate at this point, I maintain that though I may cough occasionally in a few roles in the past, I do not cough in ALL of my teleseryes."
Malaki naman ang papasalamat ni Susan hindi lamang sa mga tao, kundi pati na rin sa ABS-CBN sa pag bibigay ng tahanan sa kanya, gayundin sa mga karakter na tumatak sa mga tao, Lalo na sa kanyang pag-ganap sa bagong drama series ngayon na "Blood vs Duty".