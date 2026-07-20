Malugod na tinanggap ng Department of Tourism (DOT) ang paglulunsad ng non-stop na biyahe sa pagitan ng Los Angeles at Maynila na magsisimula sa susunod na taon.
Ayon kay Tourism Secretary Dita Angara-Mathay, sisimulan ang direktang biyahe mula ika-28 ng Marso hanggang ika-6 ng Hunyo 2027, na may tatlong lipad bawat linggo.
Pagsapit ng ika-7 ng Hunyo 2027, magiging araw-araw na ang mga biyahe upang matugunan ang inaasahang pagtaas ng demand. Dahil dito, ang Delta Air Lines ang magiging kauna-unahang airline mula sa Estados Unidos na mag-aalok ng direktang flights papuntang Maynila.