Angeli Khang ayaw nang patulan ang mga intriga

Ngayong nagbabalik na si Angeli Khang sa showbiz matapos ang ilang buwang pamamahinga ay walang panahon ang dalaga para patulan ang mga intriga
“It is not worth my time. I have a lot of things to focus on, I want to be the best version of myself. Parang in my mind, sabihan mo ang pinakamayaman na tao, mahirap siya. Pagtatawanan ka lang,” say ng dalaga sa presscon ng live show niyang “All In: An Angeli Khang Exclusive.”
Mas gusto ni Angeli na mag-focus sa kanyang trabaho kaysa pumatol sa mga intriga.
“I do think— should I prove [what they think is wrong] is it appropriate? All I did was work from the start, focus in myself, growth, morals. If I share my thoughts, if I share my side, mas madami lalabas na crititcs ng tao. Patuloy tuloy lang lalaki. But I know myself," paliwanag niya.
Sabi pa ng VMX Queen, ang mga experiences niya sa entertainment industry ay nakatulong para mas maintindihan niya ang ibang tao.
“I have learned from everything it made me emotionally strong. In my understanding, I became more empathetic person. Pag pinasok mo industriya, talagang marami comments. Positive, negative, different kinds. But that doesn’t prove anything. It won’t taint your character if hindi ka talaga ganon. Time will tell.”
Sa ngayon ay aminado si Angeli na natagalan bago siya makasakay sa takbo ng showbiz
“It took a very long time. I am still learning but I can say mas naging mature na ako, onti. I am only 24. Still a lot to learn but I have learned a lot,” say niya.
Sa huli ay nagpasalamat ang dalaga sa kanyang mga supporters.
“Enjoy pa rin, enjoy enjoy. As the day pass by I will try to be the best. To give more of my best, kung hindi dahil sa sumusuporta sakin di ako makakadating dito. Gusto ko mapasaya sila,” say niya.
“I will start preparing this week for my performances including singing and dancing," dagdag pa ng dalaga.