Paolo Contis nahuhumaling sa 'Bubble Gang' co-star na si Aly Alday

Grabe ang pangungulit ni Paolo Contis sa kanyang “Bubble Gang” co-star na si Aly Alday.
Ibinuking ng Pambansang Marites na si Xian Gaza through a recent Facebook post, kung paano kinulit ng aktor ang seksing newbie. Ipinost ni Xian ang screenshots ng kanyang convo sa newcomer.
Madaling nahulaan ng netizens na si Aly ang kinukulit ni Paolo sa convo nang mag-share si Xian ng photo ng girl. Kahit na naka-face mask ang dalaga ay nahulaan nilang ito si Aly.
Si Ally ay nagsimula bilang beauty queen noong siya ay seven years old. Sa kagustuhan ng kanyang ina, sumali siya sa mga school pageants and moved to local competitions. Noong 2019, sumali siya sa Mr. & Ms. Hundred Islands in Pangasinan, ang kanyang province, kung saan nagwagi siya bilang Miss Tourism. Ang pinakamalaking success niya bilang beauty queen ay nangyari noong 2024 when she won the inaugural King and Queen of the Pacific Pageant held in Malaysia. She was also awarded Best Resort Wear in the competition.
A consistent top student in high school, kumuha si Aly ng kursong Medical Technology sa isang university sa Baguio. Pero nag-drop siya sa course na iyon at lumipat sa Maynila kung saan siya nagtapos ng Nursing.
Nag-open ng maraming opportunities ang panalo ni Aly sa Maynila. Kinontrata siya ng GMA-7. Umapir siya sa ilang shows sa Kapuso network tulad ng “The Boobay and Tekla Show” and “Family Feud.” She was later introduced as the latest addition to the “Bubble Gang” family.