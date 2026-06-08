TV host at artistang si Ryzza Mae Dizon, ibinahagi ang masakit na pagpuna sa kaniya noong kabataan niya at nagtulak para maabot kung nasaan siya ngayon.
Sa panayam kay Toni Gonzaga sa Toni Talks, ibinahagi niya kung paano tumatak sa kaniya ang punang natanggap.
“Meron pong kapitbahay kami na malaki ang bahay tapos may balikbayan siyang apo na dumating, nakipaglaro po ako. Tapos medyo nasagi po 'yung vase,” giit niya.
Sinabi niyang hindi niya inaasahan makarinig ng mga puna.
“Nasabihan po ako ng, 'Mas mahal pa 'yan sa buhay mo.' Parang tumatak po 'yun sa akin na balang araw magsisipag talaga ako para 'di ako masabihan ng ganu'n."
Sinabi niyang hindi niya malilimutan nang marinig ito at nagsilbing dahilan para magsumikap para di siya makarinig pa ulit ng katulad nito.
“Nu'ng nanalo po ako, nabili ko po 'yung bahay nila.”