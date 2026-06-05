Vargas couple umapela sa ‘maling’ dismissal ng bullying case

Hiniling nina Alfred Vargas at ng asawa niyang si Yasmine sa Manila Prosecutors’ Office na muling suriin ang resolusyong nagbabasura sa kanilang reklamo laban kay Rob Sy at sa partner nitong si Juvelle Bacosa.
Ipinunto ng mag-asawang Vargas na maling batas ang pinagbasehan ng resolusyon at binalewala nito ang mga mahahalagang ebidensya na kanilang iprinisinta.
Sa kanilang petisyon, sinabi ng Vargas couple na ginamit sa resolusyon ang depinisyon ng bullying sa ilalim ng Republic Act 10627, o Anti-Bullying Act of 2013, isang batas na ipinasa upang partikular na tugunan ang bullying sa loob ng mga paaralan at institusyong pang-edukasyon.
Iginiit nila na ang reklamong inihain nila laban kina Sy at Bacosa ay hindi nakabase sa Anti-Bullying Act.
Sa halip, layon ng reklamo na panagutin ang mga respondent sa ilalim ng Section 10(a) ng Republic Act No. 7610, o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act.
Layunin ng nasabing batas na pangalagaan ang mga bata laban sa pang-aabuso, kalupitan, pagsasamantala, at mga kondisyong nakasasama sa kanilang pag-unlad.
Dagdag pa ng mga Vargas, ang insidente ay nangyari sa isang swimming competition sa Rizal Memorial Sports Complex noong 14 Pebrero 2026, at hindi naganap sa loob ng paaralan.
“We respectfully believe that the Resolution erred in adopting a restrictive interpretation of the law and failed to fully appreciate the totality of the evidence on record,” anila.
Sinabi ng mga Vargas na binawasan ng resolusyon ang proteksyong ibinibigay ng batas sa kanilang anak dahil sa pagtrato nito sa bullying incident na isang insidenteng pang-paaralan lamang.
Ayon pa sa petisyon ng mag-asawa, mas malawak na proteksyong ibinibigay sa ilalim ng RA 7610.
Dagdag pa nila, binalewala ng Resolusyon ang mga ebidensya, kabilang ang mga testimonya ng mga witness, maging ang mga professional psychiatric findings na nagpapatunay sa matinding emosyonal at sikolohikal na epektong dinanas ng kanilang anak.
Ipinapakita ng isinumiteng ebidensya na ang insidente ay nagdulot ng takot, pagkabalisa, kahihiyan, at sikolohikal na pinsala sa bata.
Binigyang-diin din nila ang kabiguan nina Sy at Bacosa na gumawa ng nararapat na aksyon upang itama at mapigilan ang insidente, sa kabila ng mga naunang babala at paalala hinggil sa ikinilos ng kanilang anak.
Giit ng mag-asawang Vargas, taliwas sa nakasaad sa resolusyon, ang kanilang anak ay nakaranas ng agresyon, pangungutya, pamamahiya, pananakot, at emosyonal na pagmamaltrato.
“These acts resulted in clinically documented psychological distress,” anila.
Tinutulan din ng mga Vargas ang paglalarawan ng resolusyon sa mga insidente bilang simpleng away-bata o maliliit na alitan lamang.
“These are not trivial matters,” ayon sa kanila. “These are precisely the kinds of acts and conditions that Republic Act No. 7610 seeks to prevent, particularly when they affect the dignity, emotional security, psychological well-being, and development of a child.”
Sinabi rin sa petisyon na ang kanilang reklamo ay hindi lamang nakabase sa sariling pahayag kundi sa mga salaysay ng maraming saksi na isinumite bilang suporta sa kaso.
“These are positive, direct, and material eyewitness accounts,” ani ng mag-asawa sa kanilang apela.
Binigyang-diin din nina Vargas na hindi isinaalang-alang ng resolusyon ang sariling salaysay ng bata, maging ang resulta ng psychiatric evaluation.
Ayon sa apela, lumabas sa evaluation na dumanas ng emosyonal at sikolohikal na pagdurusa ang kanilang anak. Kabilang sa mga nakita sa pagsusuri ang adjustment disorder with mixed anxiety and depressed mood, pagkatakot, pagkapahiya, pagkabalisa, pakiramdam na pinagtaksilan, at iba pang palatandaan ng sikolohikal na pinsala na nangangailangan ng propesyonal na tulong.
“These manifestations should not be dismissed as mere childish statements or ordinary conflict between minors,” anila.