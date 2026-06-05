Mga senior, retiradong manunulat at editors emosyonal sa medical, financial aid ng SPEEd

Matagumpay na naisagawa ng Society of Philippine Entertainment Editors (SPEEd) ang outreach-fellowship program nito noong 30 Mayo bilang pagkilala at pasasalamat sa mga senior at retiradong manunulat at editors ng entertainment press.
Sa temang “Taking Care of Our Own, SPEEd Cares,” binigyan ng SPEEd ng medical at financial assistance ang 14 honorees-beneficiaries mula sa industriya, katuwang ang mga mapagpalang sponsor na buong-pusong nagbigay ng kanilang suporta upang mapasaya at matulungan ang mga kasamahang matagal nang naglingkod sa larangan ng aliwan.
Walo sa 14 honorees-beneficiaries ang personal na nakarating sa programa upang tanggapin ang tulong mula sa SPEEd. Tuwang-tuwa ngunit naging emosyonal sina Nitz Miralles, Direk Armand Reyes, Mercy Lejarde, Chit Ramos, Erlinda Rapadas, Art Tapalla, Jeff Fernando, na tumanggap ng tulong para sa kanyang inang maysakit, at miyembrong si Anna Pingol, na tumanggap naman para sa kanyang amang nangangailangan ng matinding gamutan. Si SPEEd member Jun Lalin ang masayang nag-host ng programa.
Ayon kay SPEEd President Tessa Mauricio-Arriola, ang outreach program ay katuparan ng pangakong binitiwan ng kasalukuyang pamunuan ng grupo sa simula pa lamang ng taon.
"Noong aming induction noong Pebrero, nangako po kami na sa pagsisimula ng panibagong taon ng SPEEd at sa pagpasok nito sa bagong dekada, nais naming mas tumingin sa loob ng aming hanay at alagaan ang sarili naming mga kasamahan. Inalala po namin ang mga manunulat, editor at mamamahayag na tumulong magtaguyod ng entertainment press bago pa man nagsimula sa beat ang karamihan sa amin."
Dagdag niya, “At ngayong araw, lubos po kaming natutuwa na ang pangakong iyon ay natupad na sa isang payak ngunit taos-pusong pagtitipon na puno ng pasasalamat, pagkakaibigan at pagmamahal.”
Hindi man nakarating ang iba pang beneficiaries tulad nina Ronald Constantino, Nora Calderon, Crispina Belen, Rowena Agilada, Joe Barrameda at Noel Asiñas dahil sa kanilang medical condition, ipinahatid pa rin sa kanila ang tulong mula sa SPEEd at sa mga sponsor ng programa.
Personal ding dumalo at sumuporta sa outreach program ang ilan sa mga sponsor, kabilang sina Claire Papa at Cecille Roxas ng Unilab, Marianne de Vera ng Pascual Laboratories, Andrea Millado ng Purple Hearts at Purple Hearts Foundation, Malou Choa-Fagar, mag-inang Rowena at Andrea Gutierrez, Rosbel Bunag and Clarice Artates of Startworks, Mae Sarenas ng Echo Jham, at SPEEd member Jun Lalin, na nagsilbi ring host ng programa.
Malaki rin ang pasasalamat ng SPEEd sa iba pang sponsor na, bagama’t hindi nakadalo, ay naging mahalagang bahagi upang maisakatuparan ang “Taking Care of Our Own, SPEEd Cares” outreach program. Kabilang dito sina Max Loyola at Dapne Abello of PLDT Home, Heart Evangelista, Yoly Crisanto ng Globe Telecom, Boots Anson-Roa Rodrigo, QC Councilor Alfred Vargas, GMA Network, Gigi Santiago-Lara na vice president of Musical, Variety, Specials and Alternative Productions ng GMA Network Inc., ABS-CBN, MCD Multi Media Inc., Wilson Flores ng Kamuning Bakery at Vice Mayor Marcos Mamay ng Nunungan, Lanao del Norte.
Inaasahang hindi ito ang huling pagkakataong makakapagbigay ng tulong ang SPEEd sa mga kasamahan sa industriya.
Ang SPEEd ay isang non-profit organization na binubuo ng mga entertainment editors mula sa iba’t ibang pahayagan at online media platforms sa bansa.