Palasyo, kinikilala si Sen. Gatchalian bilang acting Senate President

Kinikilala ng Malacañang ang bagong liderato ng Senado sa ilalim ng pamumuno ni Senador Sherwin Gatchalian bilang Acting Senate President.
Ito ang naging pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa isang press briefing sa palasyo sa gitna ng umiiral na isyu sa Senado.
Ayon kay Castro, naaayon sa batas ang pagkakahalal kay Gatchalian bilang bagong pinuno ng mataas na kapulungan dahil siya ang nakakuha ng suporta ng mayorya ng mga senador.
Dagdag pa niya, nasa mga senador na ang responsibilidad na resolbahin ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng kanilang mga grupo. Gayunman, iginiit ni Castro na si Gatchalian ang kinikilala ng Malacañang bilang kasalukuyang pangulo ng Senado.