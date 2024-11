Rabiya Mateo regular na sa Bubble Gang

Super happy si Rabiya Mateo at itinuring na suwerte ang kanyang 27th birthday last November 14 dahil regular na siya sa Bubble Gang.

Sa interview niya kay Jojo Gabinete, sinabi niya ang kanyang birthday wish.

“My birthday wish would be to have good health and to be mentally stable.

“Siguro more than the material things, it’s really the inner peace saka to be grateful and satisfied in life. Yun talaga ang totoong blessings.

“My plan today is to celebrate my birthday with my family.

“Nag-lunch kami sa Tagaytay and we rented an Airbnb somewhere outside Metro Manila.

“Tapos it’s very special kasi Jeric [Gonzales, her boyfriend] was the one who planned everything for us,” say ni Rabiya kay Jojo.

Nakadagdag ng happiness kay Rabiya sa ang pagiging mainstay niya ng Bubble Gang, ang longest-running gag show sa bansa.

“Honestly, I am very, very happy na in-announce na few days before my birthday as a regular Ka-Bubble. Masaya ako kasi I prayed for it.

“It’s an answered prayer and siyempre po, it’s a blessing na magkaroon ng regular na trabaho.

“I started as a guest sa Bubble Gang. Nu’ng nalaman nila na wala naman akong teleserye pa, wala akong pinagkakaabalahan, parang every taping, nire-request nila ako.

“Hanggang nag-deliberate sila and they got me, so I am happy.

“Siyempre working with Kuya Bitoy iba talaga yung feeling kasi legend na siya, icon na,” say ng dalaga.

***

Masaya na malungkot si Amy Perez sa pagbabalik niya sa radio via Radyo 630/TeleRadyo Serbisyo.

“Masaya na mayroon ding pressure, hindi ba? Na nasa balikat naming lahat na nasa DWPM dahil siyempre, alam naman natin na hindi pa tuluyang nakakaahon ang programa, ang istasyon. So, alam namin na sundalo kami na sumusunod at ginagawa ang trabaho namin para sa ikauunlad nang lahat ng nasa DWPM. So, masaya dahil nakikita pa rin namin ‘yung mga dati naming katrabaho and at the same time, malungkot kasi alam naming nabawasan kami pero nandito pa rin kami, lumalaban. Sabi nga sa Korea, ‘fighting!’” say ni Amy.