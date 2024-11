Alexa Ilacad humiling ng respeto

“Goodbye. Next time, you should be mindful of the lives you’re watching. Stop looking for other people sa lives ng ibang tao. It doesn’t make sense kasi nanood kayo ng live niya. That’s really weird, guys. Learn some respect, and be more mindful and be more demure,” dagdag pa niya.

Tama nga naman si Alexa. Dapat tumambay na lang ang fans sa social media accounts ng idol nila, hindi ‘yung kung anu-ano ang itatanong kay Alexa about their idols.