Balik-tapon

Malaking tulong sa mga botante ang pagdiskwalipika ng Ombudsman sa mga halal na opisyal na nagkasala ng pandarambong o nepotismo. Pagkakataon ito na makaboto ang tao ng mas karapat-dapat, hindi tradisyunal na pulitiko (trapo) o bagong kandidato.

Matindi ang parusa ng Ombudsman sa mga umabusong opisyal: hindi na sila maaaring kumandidato o makapagtrabaho sa gobyerno bilang serbisyo publiko. Lohikal ito nang sa gayon ay hindi na maulit ang pag-abuso na kanilang ginawa. Tulong rin ito sa mga mamamayan upang mailigtas sila sa mga nananamantalang mamumuno.

Kaya naman nakakagulat na baliktarin ng Korte Suprema ang diskwalipikasyon ng mga napatunayan ng Ombudsman na umabuso sa pwesto. Ipinag-utos ng Korte Suprema sa Commission on Elections na pahintulutan ang mga diskwalipikado na muling kumandidato sa halalan sa Mayo. Kinatigan ng korte ang reklamo at petisyon ng mga nadiskwalipika na bawiin ang desisyon at parusa ng Ombudsman. Kung paano nila nakumbinsi ang Korte Suprema ay patunay na magaling ang kanilang abogado sa pagbalewala ng desisyon ng Ombudsman.

Ngayon, inutil rin ang Commission on Elections dahil tanging pagsunod sa pasya ng Korte Suprema ang kanilang dapat gawin. Na ang kahihinatnan ay pagboto ng mga tao sa mga dating nakasuhan ng pag-abuso sa pwesto, na tungkulin ng komisyon na pigilin alang-alang sa pagtataguyod ng mabuting pamamahala.

Sa darating na halalan, parehong kandidato ang pagpipilian ng mga botante, kasama na ang mga napatunayan ng Ombudsman na umabuso at nadiskwalipika sa pagsali sa halalan.

Kung puro bulok na kandidato ang pagpipilian ng mga botante, tiyak na bulok rin ang uupong pinuno ng mga lokal na pamahalaan. Paano ngayong magkakaroon ng pagbuti sa pamamahala?

Kailangan ng Ombudsman at Comelec ng panibagong paraan upang iligtas ang mga botante sa mga bulok na kandidato sa kabila ng nakakagimbal na pasya ng Korte Suprema.

Nasa pagbabago nakasalalay ang kaunlaran ng bawat isa. Ngunit kung luma pa rin ang mga kandidato, walang maaasahang pagbabago.