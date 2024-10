Maymay tunay na kabogera

Sunud-sunod ang big breaks na dumadating kay Maymay Entrata, ha.

Katatapos lang niyang rumampa sa Paris Fashion Week pero may kasunod na itong magandang project and opportunity.

Manghang-mangha si Maymay nang maimbitahan siya ng Grammy studio for a special 2-minute vlog.

“My heart, bai! I still can’t believe we made it to the Grammy studio. Thank you so much, @recordingacademy, for having me. This is truly one of my most unforgettable memories,” say niya sa kanyang Facebook account.

Nakilala si Maymay sa popular hits niya tulad ng Amakabogera, Tsada Mahigugma.

Tuwang-tuwa ang fans ni Maymay sa latest development sa kanyang career.

“So proud of you May. Never been wrong choosing you since day one. Keep your feet on the ground. Love ta ka much.”

“Congrats may the lord guide and protect you in all your endeavors in life stay safe with lots of happiness, laughter.”

“Wow ! Maymay God is so good.

He is really Amazing doing miracles. Keep trusting in Him and He will direct tyou in the right path.”

***

Marami ang nagulat sa guest performance ng BINI sa Magpasikat segment ng It’s Showtime na bumida si Anne Curtis kasama sina Teddy Corpuz at Jugs Jugueta.

Ang daming natuwang Blooms (tawag sa BINI fans) at talagang napahiyaw sila nang magsayaw at kumanta ang grupo.

Kilig na kilig ang fansvng BINI maging sa social media.

“Ako Hindi Ako Ginulat Kundi Kilig. inabangan Ko Talaga Yung Team Anne .dahil may Kutob akong KASAMA nya Bini. d ako Nagkamali. Sb19 ba Namn Na mcdo Kasame ni Meme Vice Kasama Nya. Syempre si Anne Enervon and Jollibee same Nyang Endorsement ang Bini. Kaya Opening Palang Nung makita Ko enervon Lakas n ng kutob ko.”

“Sana maisip ng management iguest si Sarah G. sa concert ng Bini kahit yung Day 1 lang... Para matupad yung pangarap nung walo makasama nila si SG.”