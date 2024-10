DO OR DIE PARA SA FIBERXERS

Ang Converge, noong Lunes, ay nangangailangan ng malaking laban upang manatiling buhay.

At habang nakadikit pa rin ang likod sa dingding, ang FiberXers ay hindi tumitingin sa malayo ngunit umaasa na maipatawag ang kanilang makakaya mula sa kanilang panloob na pasya sa panibagong win-or-die gig laban sa makapangyarihang San Miguel Beermen noong Biyernes sa Ninoy Aquino Stadium.

Madaling ipagpalagay na ang San Miguel ay magiging halimaw ng isang kalaban pagkatapos nitong madulas sa Game Three na sinundan ng isang natalong debut laban sa Korean team na Suwon KT Sonicboom sa 2024-25 EASL season bago ang mga home fans sa MOA Arena Miyerkules.

Malaki ang posibilidad na ang Beermen ay magpupursige sa kanilang pagbabalik sa PBA Governors’ Cup playoffs. At ang tanong ay kung ano ang maaaring ibigay ng Converge bilang kapalit.

Ang oras ng laro ay 7:30 kung saan kinuha ni coach Jorge Galent at ng kanyang mga tropa ang kanilang pangalawang shot para tapusin ang FiberXers para i-clear ang daan para sa inaabangang SMB-Barangay Ginebra semifinal face-off.

Ang Kings ang unang koponan sa Last Four sa kanilang 3-0 sweep sa Meralco Bolts.

Matapos ang pagtatapon ng Ginebra sa Meralco, ang San Miguel ay nagtungo din sa maagang semis entry nang ang Beermen ay nanguna ng hanggang 27 puntos at umupo sa 21-point cushion upang simulan ang fourth quarter sa Game Three.

Ngunit pagkatapos ay gumawa ang FiberXers ng napakahusay na trick, umakyat mula sa malalim na butas at nabigo ang sweep bid ng Beermen sa pamamagitan ng 114-112 steal.

Ang bench ng Converge ay sumabog sa isang siklab ng galit, na may mga ligaw na pagdiriwang na umaabot sa dugout at lalo na pagkatapos ipahayag ng may-ari ng koponan ang win-game incentive.

Dahil ito ay isang pambihirang tagumpay para sa ball club - ang unang panalo para sa FiberXers sa post-elims mula nang kunin ang Alaska Milk franchise noong 2022.

Habang humupa ang euphoria, hindi madadala ang team, realistic na wala pa silang naabot kundi isang panalo lang sa race-to-three series.

“It’s still far. Isa pa lang ito. It’s one of the three. It’s hard to beat that team three straight. But we will take it one game muna,” saad ni Converge coach Franco Atienza.

Nakatuon lamang sila sa Game Four kung saan sila ay kumuha ng shot sa ikalawang sunod na panalo sa isang bid na pilitin ang isang deciding Game Five.

Samantala, ang Season 2 ng PBA Esports Bakbakan Dota 2 tournament ay magsisimula sa Oktubre 24.

Sa pangunguna ng naghaharing kampeon na Converge, lahat ng 12 PBA teams ay kalahok sa ikalawang handog ng Dota 2. Ito ang ikalimang kabuuang titulo ng PBA Esports Bakbakan katuwang ang Dark League Studios mula nang mag-link sila noong 2022.

May kabuuang P500,000 na premyong pool ang nakahanda sa 12 koponan na kinakatawan ng sarili nilang mga manlalaro sa pangunguna ni eight-time PBA MVP June Mar Fajardo ng San Miguel, na isang masugid na gamer at streamer mismo.

Makakasama niya sina Kamron Vigan-Fleming ng reigning champion Converge, Jayson David ng runner-up Barangay Ginebra, Barkley Ebona (TNT Tropang Giga), Fran Yu (NorthPort), Jake Pascual (NLEX), Jaydee Tungcab (Blackwater), Nick Demusis ( Rain or Shine), Kai Ballungay (Phoenix), Paolo Hernandez (Terrafirma), Jayson David (Ginebra), Alvin Pasaol (Meralco) at Jerrick Ahanmisi (Magnolia).

Bilang mga itinalagang mukha ng kanilang mga koponan sa Esports, ang mga kinatawan ng PBA ay may opsyon na maglaro para sa mga koponan ng Esports na nakatakdang gumawa ng cut pagkatapos ng patuloy na pagpaparehistro at mga kwalipikasyon sa buong bansa.

Tanging ang Top 12 teams mula sa qualifiers ang uusad sa main tournament ng PBA Esports Bakbakan at magkakaroon ng luho sa pagpili ng kanilang PBA franchise base sa rankings.

Noong nakaraang season, mahigit 300 koponan ang nag-duke nito simula sa qualifiers hanggang sa finale sa ilalim ng online na format. Inaasahang tataas ang mga numero ngayong taon kung saan ang grand finals ay nakatakdang maging live at on-demand sa isang mall-to-be-announce pa rin sa Manila sa Nob. 22.

Mula sa 12 koponan, ang Top 4 lang ang uusad para mag-agawan para sa pinakabagong korona ng PBA Esports Bakbakan, na bukas lamang sa mga baguhang manlalaro na may edad 16 pataas - hindi mga propesyonal na manlalaro - upang matiyak ang antas ng paglalaro.

“Magkaibang kultura, magkaibang sports pero napagsama natin ang basketball at Esports. Malaking bagay sa amin sa PBA itong Esports. Win-win situation for both,” sabi ni PBA commissioner Willie Marcial.

Ang Dark League Studios, isa sa mga pangunahing gumagalaw ng Esports sa bansa, ay nagpahayag ng parehong damdamin.

“With the branding of the PBA on top of this program, we’re going to attract more users and fans from Season 1 where we had 351 teams. That’s how famous the PBA is and it’s very good to our vision of bridging the gap between physical sports and Esports,” sabi ni Dark League Studious co-founder and CEO AC Valdenor.