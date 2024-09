Tapal tagas

May pagkakapareho at pagkakaiba ang kumpanyang namamahagi ng tubig sa kanlurang Metro Manila at ang kawanihang tagapigil ng pagbaha o tagalihis ng tubig-baha sa kalakhang Maynila.

Parehong tumutugon sa mga suliraning may kinalaman sa tubig ang dalawa. Ang Maynilad ay inaayos ang mga tumatagas na tubo upang hindi masayang ang tubig at mapanatiling sapat ang supply nito para sa mga tao. Ang kawanihan naman ay nagtatayo ng mga pambomba ng tubig-baha at mga imprastraktura na haharang sa baha upang hindi ito makapinsala ng mga bahay at daanan.

Parehong tubig ang pinangangasiwaan ng kumpanya at ahensya ng gobyerno: sobrang baha at sobrang tagas ng tubig. Ang pinagkaiba lamang nila ay natutugunan ng kumpanya ng Maynilad ang mga tubong tumutulo samantalang tila hindi mapigil ng gobyerno ang pagbaha sa siyudad tuwing malakas ang buhos ng ulan o tuwing may bagyo.

Iniulat ng Maynilad na naayos nito ang mahigit 28,000 tumutulong tubo sa kalahati ng taon. Sa pagkwenta nito, 198 milyong litro ng tubig ang hindi nasayang dahil sa pagtapal ng mga butas na tubong dinadaluyan ng tubig o pagpalit sa mga ito. Ang dami ng tubig na ito ay mapapakinabangan ng 198,000 katao.

Target ng Maynilad na palitan o tapalan ang 50,000 mga tumatagas na tubo ngayong taon at gagastos ito ng 791 milyon para dito. Sa parte naman ng Department of Public Works and Highways, bilyun-bilyong piso ang budget sa pagtatayo ng mga proyekto para sa pagkontrol ng baha, kasama na ang mga dike at pumping station. Ang problema lang ay tuloy ang pagbaha sa maraming parte ng Maynila kaya umaalma ang mga mambabatas sa tila pag-aksaya sa pondo para sa pagpigil ng baha dahil tila walang nangyari dito.

Kung kaya ng Maynilad na pigilin ang pagtagas ng 198 milyong litro ng tubig sa halagang P791 milyon lamang, bakit hindi kaya ng DPWH na pigilin ang baha sa bilyun-bilyong pisong pondo? Kailangan talaga ng masusing imbestigasyon dito upang malaman kung bakit, kung may anomalyang nangyayari kaya patuloy na binabaha ang Maynila.