Jas Dudley-Scales na-evict sa PBB House

Si Jas Dudley-Scales, kilala bilang Pinoy Big Brother Gen 11’s “Optimistic Ate ng Dumaguete,” ang latest housemate na na-evict sa Bahay ni Kuya.

Bilang housemate ay nakilala si Jas dahil sa kanyang energy and charm noon nasa PBB house pa siya.

Born on December 21, 1999, isang Capricorn si Jas kaya masasabing isa siyang ambitious girl.

Being half-Filipino and half-British, maganda ang diverse cultural background niya na lalo pang nagpatingkad sa kanyang personality.

May dalawang brothers si Jas at silang tatlo ay likas ang pagmamahal sa mga aso. Likas din sa kanila ang passion for travel and adventure. Si Jas ay isan certified scuba diver at free diver.

Mahilig sumayaw si Jas. When it comes to food, nahihilig naman siya sa sinigang at humba, Mexican at Japanese dishes.

Sa ikawalong eviction night ay nakakuha si Jas ng pinakamababang percentage ng combined votes. She only got 23.44 percent kaya siya ang naging latest evictee sa reality show.

