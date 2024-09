PARIS PARALYMPICS TAGUMPAY

PARIS – Sa gitna ng isang maligaya na kapaligiran ng mga ilaw at musika, ang Paris 2024 Paralympic Games ay nagtapos noong Linggo ng gabi, na pinarangalan ang mga para athlete na humanga sa mga manonood sa kanilang mga kahanga-hangang pagtatanghal sa nakalipas na 11 araw.

Ang mga atleta at kasamang kawani mula sa halos 170 National Paralympic Committee, kabilang ang Paralympic Refugee Team, ay lumahok sa seremonya ng pagsasara sa Stade de France, kasama ang 64,000 na manonood.

Sa kanyang talumpati sa seremonya ng pagsasara, hinimok ni Tony Estanguet, Pangulo ng Paris 2024 Organizing Committee, ang mga manonood na tumayo at ialok sa mga atleta ang “pinakamalakas, pinakabaliw, at pinakamahabang” ovation.

“Every time you competed, more people joined the party. Every time you succeeded, the intensity grew... You changed how people see sport and how they see disability,” sabi ni Estanguet.

“You have launched this Paralympic revolution, and now there is no turning back,” dagdag niya.

Idineklara ni International Paralympic Committee (IPC) President Andrew Parsons ang opisyal na pagsasara ng Paris 2024 Paralympic Games, na nagbigay ng talumpating nakatuon sa “pagsasama.”

“The best Paralympic legacies are the ones that continue post-Games,” sabi ni Parsons. “Beyond 12 days of sport, we must break down the barriers that exist in society. We must enable and empower persons with disabilities to excel outside of the field of play, in education, in employment, in entertainment, in government, in civil society - everywhere!”

Ang mga watawat ng mga kalahok na bansa at ang Paralympic Refugee Team ay ipinarada, na sinamahan ng isang pagtatanghal mula sa banda ng Republican Guard.

Si Jiang Yuyan, na may dalang watawat para sa delegasyon ng Tsina, ay lumabas bilang pinakapinarkilahang atleta ng Palaro, na nanalo ng pitong gintong medalya at nagtala ng dalawang rekord sa mundo sa para swimming.

Kasama niya ang kanyang kapwa atleta, si Di Dongdong, na nanalo ng ginto at nagtala ng world record sa men’s long jump - T11 event sa para athletics.

Ang anim na bagong halal na miyembro ng IPC Athletes’ Council ay ipinakilala, kabilang ang Chinese para powerlifter na si Tan Yujiao, na inihalal ng kanyang mga kasamahan mula sa 1,800 atleta na kalahok sa Palaro.

Pagkatapos ng isang nakamamanghang breakdance performance na sumasagisag sa kapangyarihan ng pagsasama, ang Paralympic flag ay ibinaba at ibinigay mula sa mayor ng Paris na si Anne Hidalgo kay Los Angeles mayor Karen Bass, habang ang atensyon ay nalipat sa 2028 Games sa Los Angeles.

Dinala ng isang para athlete ang Paralympic flame sa stadium, kung saan ito ay seremonyas na pinatay pagkatapos ng maikling relay. Samantala, ang kaldero sa itaas ng Jardin des Tuileries ay napatay din.

Sa opisyal na pagtatapos ng Mga Laro, ang mga pagdiriwang ay nagsimula nang masigasig. Sa mga beats ng mga nangungunang DJ ng France, ang mga taong may kapansanan at walang kapansanan ay sama-samang sumayaw, na ginawang isang masayang pagdiriwang ng pagsasama ang huling gabi ng Mga Laro.

Inaasahan na magsisimula ang isang bagong panahon ng pagsasama, gaya ng sinabi ni Parsons, “Ano ang magiging pamana ng Paralympic, hindi lamang para sa mga atletang ito, kundi para sa 1.3 bilyong taong may kapansanan sa mundo na kanilang kinakatawan.”

Matapos ang 12 araw ng kapanapanabik na kompetisyon, nagtapos ang China sa tuktok ng medal tally para sa ikaanim na magkakasunod na Paralympic Games, na may kabuuang 220 medalya - 94 na ginto, 76 na pilak, at 50 na tanso.