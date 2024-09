Xyriel Manabat tuwang-tuwa nang maging Star Patroller

Happy si Xyriel Manabat dahil ang isa niyang pangarap ay natupad.

Malaki ang pasasalamat ni Xyriel sa kanyang network na naging daan upang maging isang Star Patroller pata sa toprating newscast program na TV Patrol.

Tuwang-tuwa na ipinost ni Xyriel sa kanyang Instagram ang kanyang journey bilang Star Patroller for one day.

“You’re that “Once in a lifetime dream come true,” say niya.

Successful naman si Xyriel sa kanyang unang sabak as Star Patroler dahil puring-puri siya ng fans.

“Ganda ng make up and outfit! Ganda mo!”

“Parang manika naman ang bb na ito.”

“Galing ni Xyriel sa TVPatrol. hindi halatang kinabahan.. Very mindful very cutesy...”

Huling napanood si Xyriel sa High Street na sequel sa Senior High. Nakasama din siya sa highly successful series na Dirty Linen.