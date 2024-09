Magpugay sa kabayanihan

Kabilang sa pinakamalaking tagumpay ng kasalukuyang administrasyon, na mauugong sa mga henerasyon ng mga Pilipino, ay ang pagpapalakas ng militar sa mga asset na katumbas ng tapang ng tropa.

Ang mga sundalong Pilipino ay iginagalang sa kanilang katapangan at katatagan at ito ay napatunayan sa maraming pagkakataon.

Sa pandaigdigang labanan laban sa terorismo, napatunayan ng mga Pilipino ang kanilang kahalagahan. Ang pagsira sa Marawi siege ng kinatatakutang Islamic State (IS) noong 2017 ay bahagi na ngayon ng military manuals ng ibang mga bansa sa pagsasagawa ng urban anti-terrorism warfare.

Kung ano ang inabot ng taon ng Estados Unidos upang malutas sa Gitnang Silangan, nakamit ng mga sundalong Pilipino sa loob ng anim na buwan, na siyang pagpapalaya ng isang lungsod na gustong gawing sentro ng operasyon ng isang caliphate ng Southeast Asia.

Mas maaga, noong 2014, ang mga pwersang Pilipino na nagsisilbi bilang asul na helmet ng United Nations ay nakilala ang kanilang mga sarili sa Syrian terror siege ng Golan Heights sa Israel.

Ang pagpapakitang ito ng kabayanihan ay minarkahan ang ika-10 taon nito noong Agosto 28 at isang lupon ng mga lumahok sa kabayanihan ang naggunita sa insidente nang may buhos na pagmamalaki.

Nagsimula ito sa 45 Fijian UN peacekeepers na dinakip ng al-Qaeda-linked group na Nusra Front sa Syria matapos tumawid ang well-armed terror group sa ceasefire line sa Golan Heights sa hangganan ng Israel.

Ang UN contingent mula sa Pilipinas ay tumawag sa Maynila upang iulat ang isang pagtatangka na sakupin sila, ipinapayo na sila ay napapalibutan. Dapat ba silang sumuko at ipagsapalaran na hawakan ng mga terorista o manindigan?

Ang commander ng puwersa ng UN, si Heneral Iqbal Singh Singha ng India, sa takot na malalagay sa alanganin ang buhay ng mga Fijian kapag nakipag-away ang mga Pilipino, inutusan silang pigilin ang kanilang apoy na nagpapahiwatig na sila ay sumuko, ngunit nagbigay ng pahayag ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines Gregorio Catapang. ibang pagkakasunud-sunod na para sa mga lalaki na manindigan.

“Huwag sumuko” ang utos ng heneral.

Taglay ang pamana ng mga bayani sa kanilang dugo, ipinakita ngayon ng mga sundalong Pilipino ang kanilang matinding kagitingan sa maritime friction sa China kung saan nilalabanan nila ang mga banta sa teritoryo ng bansa sa pamamagitan ng hindi armadong paglaban.

“No surrender” ang mga salitang umaalingawngaw sa tuwing may mga Pilipino.