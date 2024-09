Yukii Takahashi nagpasalamat kay McCoy de Leon sa ‘Batang Quiapo’

“Our Last fight. Grateful to have worked with a co-actor as talented you,” pagbibigay pugay naman niya kay McCoy.

Marami ang nanghinayang na namatay na ang Camille character ni Yukii sa “Batang Quiapo.”

“You will be missed Camille! You did great and hoping to see your more projects,” say ng isang netizen.

May isang guy naman ang naniniwalang hindi dapat piñatay ang character ni Yukii.

“Mas okay pa na di siya pinatay, dinala nalang siya ng magulang nia sa abroad. After ilang years babalik siya kasama anak nila ni david. At dun na mabubulgar ang lahat,” say ng guy.