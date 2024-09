ROAD WARRIORS WAGI SA OT

Humugot ang NLEX ng extra mileage mula sa support crew nito upang talunin ang San Miguel Beer sa overtime, 112-108, at makabalik sa track sa PBA Governors’ Cup sa Aquilino Pimentel Convention Center sa Cagayan de Oro City Sabado ng gabi.

Nakuha ng Road Warriors ang karaniwang produksiyon mula sa import na si Myke Henry (33 puntos, anim na rebound, apat na assist, dalawang steals at dalawang block) at top gun na si Robert Bolick (20 puntos, kabilang ang dalawang krusyal na free throw na humantong sa isang four-point cushion going). hanggang sa huling 13.8 segundo ng dagdag na oras).

Ngunit ang mga tulad nina Mike Miranda, Jhan Nermal, Richie Rodger at Robbie Herndon ang nagbigay ng malaking pagkakaiba sa pag-alis ng paraan ng NLEX tungo sa pagbangon sa 105-124 blowout sa Rain or Shine noong nakaraang pagkakataon at napabuti ang 3-1 overall.

Ipinamalas ni Miranda, mas kilala bilang enforcer, ang kanyang long-range shooting skills lalo na sa fourth quarter. Na-hit niya ang isang pares ng triples at isang umuusbong na four-ball na tumulong sa Road Warriors na humawak ng 98-93 spread sa huling 1:29 ng regulasyon.

Bagama’t nabigo silang isara ito noon, sinulit ng mga singil ni coach Jong Uichico ang kanilang pangalawang pagkakataon sa dagdag na oras.

Nermal kicked things off in OT with a clutch three-point play off a foul from Marcio Lassiter.

Si Rodger, sa kanyang bahagi, ay gumawa ng ilang getaway layup upang tulungan ang NLEX na manatili sa driver’s seat bago si Herndon rifled sa dumadagundong na triple na humantong sa 110-106 kalamangan patungo sa huling 28.2 ticks.

Bumalik ang SMB sa loob ng dalawa sa undergoal stab ni June Mar Fajardo ngunit ibinalik ni Bolick ang hanggang apat mula sa stripe.

Sinubukan ng Beermen na ipadala ito sa pangalawang OT ngunit back-to-back na mga miss mula sa four-point arc nina CJ Perez at Chris Ross sa huling 13.8 ticks ay nagbigay-daan sa NLEX na kumpletuhin ang nabigo nitong gawin pabalik sa regulasyon.

Si Miranda ay umiskor ng 17 habang si Jonnel Policarpio ay gumawa ng 12 at sina Nermal at Herndon ay nagtala ng tig-10 para sa Road Warriors, na ngayon ay solong pangalawa sa Group B sa likod ng walang talo na Rain or Shine (4-0).

Ang Beermen, na nakakuha ng 36 mula kay Jordan Adams, 29 mula kay Perez at 19 mula kay Fajardo, ay bumagsak sa magkasunod na kabiguan matapos ang 2-0 simula.

Iskor:

NLEX (112) -- Henry 33, Bolick 20, Miranda 17, Policarpio 12, Nermal 10, Herndon 10, Rodger 6, Fajardo 2, Amer 2, Pascual 0, Marcelo 0, Valdez 0.

San Miguel (108) - Adams 36, Perez 29, Fajardo 19, Romeo 6, Trollano 5, Ross 4, Lassiter 3, Rosales 3, Manuel 2, Tautuaa 1, Cruz 0, Teng 0, Nava 0.

Quarterscores: , 20-23, 52-47, 69-74, 98-98, 112-108.