Ganapin sasabak sa Paris Paralympics

Mas matalino at mas may karanasan pagkatapos ng mga naunang pagkabigo sa nakaraang international na laban, ang taekwondo jin na si Allain Ganapin ay tatangkaing makakuha ng gintong medalya nang unti-unti sa 17th Paris Paralympic Games.

Sinabi ng mahinahon na si Ganapin na handa na siyang kumilos dahil mas relaxed ang kanyang pakiramdam kumpara noong nakaraang taon nang sumiklab ang kanyang init ng ulo sa 4th Asian Para Games sa Hangzhou, China.

“I’ve been preparing for this so I’m taking it one match at a time. I’m taking my competition with a much more relaxed attitude,” pahayag ni Ganapin.

Sa nakaraang Paralympics sa Tokyo, naunsyame ng Covid-19 ang paglaban niya.

Pagkatapos noong Asian Para Games noong nakaraang taon, pinarusahan naman ang 26-anyos na tubong Marikina dahil sa paghampas sa ulo ng kanyang kalaban sa unang round ng panlalaking 80-kilogram division, na nagresulta sa kanyang maagang diskwalipikasyon.

Sa lahat ng mga kabiguan na ito, hindi nawala ang pagnanais ni Ganapin na makipagkumpetensya para sa bandila at bansa at naging kwalipikado para sa ikalawang sunod na Paralympic matapos talunin ang Indianong si Sandeep Singh sa Asian Taekwondo Olympic at Paralympic qualification meet sa Taiyang, China noong Marso.

Kasama siya sa 12 manlalaro na sasabak bukas sa Grand Palais kung saan itinanghal din ang Olympic taekwondo competition ilang linggo lang ang nakalipas.

“We will take it one match at a time but we are ready to compete in four matches (hanggang sa finals) kung kinakailangan,” ayon sa kanilang coach na si Gershon Bautista.

Idinagdag ni Bautista na kung pabor ang draw Ganapin, “maaari tayong makapasok sa finals sa loob lamang ng dalawang laban at labanan para sa ginto.”

Hindi nag-iisa ang coach na nagsasanay kay Ganapin kundi kasama ang kapwa para taekwondo coach na si August Dela Cruz.

Sinabi ni Ganapin na ang kanyang mga malungkot na karanasan ay nagbigay sa kanya ng wastong pananaw sa pagharap sa mga panggigipit ng pagiging unang para taekwondo jin ng bansa sa isport.

“Sa mga paghihirap na naranasan ko sa paghahanda para sa aking ikalawang Paralympic Games, umaasa ako at nananalangin na magdala ng kaluwalhatian sa bansa at sa aking mga kababayan,” sabi niya.

“Ito ay isang pagkakataon din para mapansin ang mga taekwondo jin na tulad ko,” sabi niya.