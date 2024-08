SINNER LUSOT SA NEXT ROUND

NEW YORK (AFP) – Nakaligtas ang top seeds na sina Jannik Sinner at Iga Swiatek sa US Open first round wobbles noong Martes nang ang two-time champion na si Naomi Osaka ay lumuha at makulay na pagbabalik sa Flushing Meadows.

Lumaban ang makasalanan mula sa isang set at bumagsak upang talunin si Mackenzie McDonald sa kanyang unang laban mula nang masangkot sa isang doping test controversy.

Tinalo ng kapwa world No. 1 at 2022 US Open champion na si Swiatek ang 104th-ranked na si Kamilla Rakhimova ngunit pagkatapos lamang nitong isalba ang tatlong set points sa ikalawang set.

Ang Italian Sinner ay lumaban sa 2-6, 6-2, 6-1, 6-2 na panalo laban sa kanyang ika-140 na ranggo na kalaban sa Arthur Ashe Stadium, na sumabak sa 18 sa huling 22 laro.

Samantala, umalingawngaw si Carlos Alcaraz para sa 6-2, 4-6, 6-3, 6-1 na tagumpay laban kay 186th-ranked Australian Li Tu para ilunsad ang kanyang bid na idagdag ang US Open sa Roland Garros at Wimbledon titles na inaangkin niya nito. taon.

Itinulak ng 21-anyos na Spaniard ang kanyang Grand Slam winning streak sa 15 laban habang sinusubukan niyang samahan sina Rod Laver at Rafael Nadal bilang ang tanging mga lalaki sa modernong panahon na nanalo sa French Open, Wimbledon at US Open sa parehong taon.

Sa kabilang banda, ang 23-taong-gulang na Sinner ay bumalik sa aksyon isang linggo lamang matapos itong ibunyag na siya ay nabigo sa dalawang pagsusuri sa droga noong Marso.

Gayunpaman, nakaligtas siya sa isang mahabang pagbabawal mula sa isport nang magpasya ang mga opisyal na wala siyang kasalanan sa pagkakaroon ng ipinagbabawal na anabolic agent na clostebol sa kanyang sistema.

“I was a little bit not in the best way,” sabi ni Sinner. “The first match is not easy. He played really well in the beginning so I just tried to stay there mentally and find some rhythm to keep going.”

Ang French Open champion na si Swiatek, na humahabol sa pangalawang titulo sa New York para idagdag sa kanyang apat na tagumpay sa Paris, ay natalo kay Russian lucky loser Rakhimova 6-4, 7-6 (8/6) para palawigin ang kanyang season-leading record sa 54 na panalo sa laban.

Gayunpaman, ito ay isang hindi kapani-paniwalang pagpapakita ng Pole na nakagawa ng 41 unforced errors at kinailangang labanan ang tatlong set points sa ikalawang set.

“I try to adapt to the court and feel how it is,” saad ni Swiatek. “I’ll take it day by day to get more rhythm. It’s the biggest stadium we have and you feel it’s a huge deal.”

Si Osaka, na hindi nakasali sa torneo noong nakaraang taon matapos ipanganak ang kanyang anak na si Shai, ay nagpasindak kay 10th seed Jelena Ostapenko.

Ang dating world No. 1 na Osaka, na ngayon ay nasa ika-88 na ranggo, ay umabot sa 6-3, 6-2 para sa kanyang unang top 10 na panalo sa loob ng apat na taon.

Ang Japanese star ay nag-crunch ng siyam na ace sa kanyang 19 na panalo at nakagawa lamang ng limang unforced error sa 21 ng kanyang kalaban.

Ang kanyang tennis ay kapansin-pansin tulad ng kanyang damit. Dumating si Osaka sa court na may matingkad na kulay, higanteng bow sa likod ng kanyang jacket at isang mabuhangin na palda sa ibabaw ng kanyang larong damit.

Upang makumpleto ang ensemble, ang 26-taong-gulang ay nakakabit ng maliliit na busog sa mga takong ng parehong sapatos.

“Last year I was watching Coco (Gauff) play and I so badly wanted to step on these courts again,” sabi ni Osaka. “I didn’t know if I could just win this match and just to be in this atmosphere means so much to me.”

Ang kapwa tennis mum ng Osaka na si Caroline Wozniacki, runner-up kay Serena Williams 10 taon na ang nakararaan, ay kailangan lamang ng 53 minuto upang talunin ang Nao Hibino ng Japan, 6-0, 6-1.

Si Daniil Medvedev, ang Russian fifth seed na sumira sa pangarap ni Novak Djokovic ng isang pambihirang kalendaryong Grand Slam sa pamamagitan ng pag-angkin sa 2021 US Open, ay dumaan sa apat na set na tagumpay laban kay Dujan Lajovic ng Serbia.

Samantala, iginiit ni Sinner na naging “positibo” ang mga tagahanga sa kanilang pagtugon sa kanyang kontrobersya sa doping test ngunit haharapin niya ang kanyang mga kritiko sa locker room nang harapan sa halip na makisali sa isang pampublikong slanging match.