Wanted: Tagahuli

Tila hirap ang kapulisan humuli ng tinatawag na malaking isda. Mantakin mong dalawang libong pulis na ang tumutugis sa isang pinaghahanap na pastor ay hindi pa makita at mahuli sa kanyang hasyenda. Hirap silang hanapin kung saan nagtatago ang tinaguriang “anak ng Diyos” na umano’y nahaharap sa kasong trafficking in person. Hinahalughog pa ng mga pulis ang mga gusali roon simula noong Sabado at hanggang kahapon ay hindi pa nakikita ang kanilang hahainan ng warrant of arrest at hihilahin papuntang presinto.

Hindi lamang ito ang pagkakataon na hindi mahuli-huli ng mga pulis ang mga malalaking isda na sangkot sa mga kasong criminal. Naririyan ang mambabatas na umano’y utak sa pagpaslang ng isang gobernador na bagaman natunton na sa ibang bansa ay hindi pa maiuwi dahil hinaharang ito ng korte alinsunod sa sariling batas ng nasabing bansa. Wala kasing extradition treaty ang Pilipinas at Timor Leste kaya hindi siya basta-basta mai-deport.

Bago pa nagkakaso ang pastor at mambabatas, pinaghahanap rin ang dating pinuno ng Bilibid dahil siya umano ang nag-utos sa pagpaslang ng isang brodkaster.

Naririyan rin ang pinatalsik na mayor ng Bamban, Tarlac na hindi pa naaaresto dahil nakaalis na ng bansa.

Bakit hirap ang mga pulis na hulihin at dalhin sa presinto ang mga nabanggit na malalaking isda upang harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanila. Tila mahina ang kanilang intelihensya o impormasyong nakukuha sa kanilang mga asset kaya hindi nila makita ang kanilang dapat hulihin.

Kung hindi magampanan ng kapulisan ang kanilang tungkulin, malaking dagok ito sa reputasyon nila at sa hudikatura dahil tila walang silbi ang batas dahil hirap o mahina ang pagpapatupad ng hustisya.

Kung mananatiling wanted ang mga wanted dahil hindi sila mahuli-huli, marahil panahon na upang maghanap ang mga pulis ng magaling na tagahuli ng mga inuusig. Kailangan nang maglabas sila ng anunsiyo na kailangan nila ng tagahuli ng mga wanted na hindi mahuli-huli.

Ang tanong lang ay makahanap ba sila ng wanted na tagahuli sa lalong madaling panahon?