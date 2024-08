MVP nagbigay ng P10M kay Carlos Yulo, tig-P2M kay Aira Villegas, Nesthy Petecio

Inanunsyo kahapon ng business tycoon na si Manuel V. Pangilinan (MVP) magbibigay siya ng P10 milyong pabuya kayi Carlos Yulo para sa pagkakapanalo niya ng dalawang gintong medalya sa 2024 Paris Olympics.

Samantala, ang coaching team ni Yulo ay bibiyan naman ni MVP ng P5 milyon.

Sa isang anunsyo sa kanyang X (dating Twitter) account, sinabi ni Pangilinan na mamimigay din siya ng tig-P2-milyong pabuya para sa mga boksingero na sina Aira Villegas at Nesthy Petecio, na nag-uwi naman ng Olympic bronze medals, at P2 milyon sa kanilang mga coach.

“Makakaasa sila sa patuloy na suporta naming hanggang sa LA 2028. Mabuhay ang atletang Pinoy!” ayon sa post ni Pangilinan.

Ang inaning apat na medalya ang pinakamahusay na paglahok ng Pilipinas sa Olympic Games mula noong sumali ito sa palaro 100 taon na ang nakalilipas.

Ayon sa mandato ng Republic Act 10699 na nilagdaan noong 2015, ang mga medalista mula sa Pilipinas ay tatanggap ng insentibong salapi depende sa kanilang ranggo. Para sa gintong medalya, ang insentibo ay nakatakda sa P10 milyon, pilak sa P5 milyon at tanso sa P2 milyon. Ang nasabing insentibo ay para sa mga indibidwal na laro.

Sinabi ng Philippine Amusement and Gaming Corporation, alinsunod sa mandato nito, na bibigyan nito si Yulo ng P20 milyong pabuya sa pagkakapanalo ng dalawang gintong medalya.

Dinoble kamakailan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang pabuya na ibinigay kina Yulo, Villegas at Petecio kasunod ng kanilang tagumpay sa 2024 Paris Olympics.

Kinumpirma ng Presidential Communications Office (PCO) na binigyan ni Marcos si Yulo ng P20 milyon bukod pa sa ipinag-uutos ng batas.

Binigyan din niya si Yulo ng Presidential Medal of Merit.

Nagbigay rin ng tig-P2 milyon si Marcos kina Villegas at Petecio.

Inabutan naman ng House of Representatives si Yulo ng P14 milyon at binigyan ng tig-P2.5 milyon sina Villegas at Petecio.

Kasama rin sa mga reward na ibinibigay kay Yulo ang P32 milyong condominium unit sa Taguig City, P6 milyong bahay at lote sa Nasugbu, Batangas, sasakyan, libreng pasahe sa eruplano at milyun-milyong piso mula sa iba’t ibang partido, bukod sa iba pang premyo.