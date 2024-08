Converge hindi magiging kampante laban sa Magnolia

Ang appointment ni Franco Atienza bilang head coach ilang linggo bago magsimula ang Philippine Basketball Association (PBA) Governors’ Cup ay may misyon na gawing isang mapagkumpitensyang koponan ang Converge kasunod ng isang kakila-kilabot na pagpapakita noong nakaraang season.

Nagmukhang bagong squad ang FiberXers nang buksan nila ang kanilang kampanya sa isang blowout na tagumpay laban sa Terrafirma.

Ngunit hindi pinapasok sa kanilang isipan ni Atienza at ng FiberXers ang kanilang tagumpay sa pagbubukas ng araw, lalo na kapag dumating ang tunay na pagsubok sa kanilang pakikipaglaban sa Magnolia ngayong gabi sa Smart Araneta Coliseum.

Ipinagdiwang ng FiberXers ang dominanteng, 127-95, pagdurog sa Dyip noong Miyerkules sa isang laro kung saan nanguna sila ng hanggang 33 puntos sa likod ng halimaw na import, si Scotty Hopson, na nag-46 puntos sa 18-sa-25 pagtira, kabilang ang perpektong 3-sa-3 mula sa four-point area.

“We really believe we have a good group of guys. Ito ay isang laro lamang, ngunit gagawin namin ito. Ito ay isang magandang unang araw para sa amin. Pero tapos na ang unang araw para sa amin. Ito ay dapat na isang mabilis na turnaround dahil kami ay nakikipaglaban sa isa pang laro sa Biyernes. Pero nagustuhan namin ang nakita namin ngayon,” pahayag ni Atienza, na pumalit kay Aldin Ayo matapos ang nakakainis na 3-19 panalo-talong kartada sa Season 48.