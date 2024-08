Dati, ang mga miyembro ng PhilHealth ay hindi maaaring magpakonsulta sa mga doctor liban kung sila’y maospital. Ngayon, maaari na silang magpakonsulta nang online sa pamamagitan ng video call sa kani-kanilang mobile na telepono o sa computer. Makukuha ang ganitong serbisyo sa pamamagitan lamang ng pag-download at install ng KonsultaMD app sa telepono at pagrehistro dito.

Malaki ang pakinabang sa paggamit ng teknolohiya sa konsultasyon dahil ito’y mas mabilis at saklaw ng benepisyo ng PhilHealth para sa mga miyembro nito. Makakakuha sila ng reseta at referral para makapagpalaboratoryo.

Ligtas rin ito sa parehong doktor at pasyente dahil hindi sila personal na magkaharap. Kung may sintomas ng sakit ang pasyente, hindi niya mahahawaan ang duktor.

Ang kaigihan ng telekonsulta ay naranasan noong panahon ng pandemya sa Covid-19 noong 2020. Nakakahawa at nakamamatay ang nasabing sakit dahil ito ay bago at wala pang bakuna sa simula. Maraming duktor at kawani ng mga ospital at nagbuwis ng buhay dahil sa nahawa sila sa mga maysakit ng Covid-19. Kaya naging protocol ang telekonsulta bago dalhin o pumunta ang maysakit sa ospital na umaapaw sa bilang ng mga pasyente. Sa gayon rin ay mabawasan ang pagkakataon na may mahawaan ng virus.

Isa pa, kung mild lamang ang symptom at nakapagbakuna na ang maysakit ng Covid-19 ay maaaring mag-isolate na lamang sila sa bahay upang hindi makahawa ng ibang tao.

Sa pagtatapos ng pandemya, nagtuloy-tuloy ang telekonsulta kahit sa iba pang karamdaman para na rin mas madali at mas marami ang makapagpasuri, lalo na iyong malalayo ang tirahan sa mga ospital at duktor.

Magandang tularan ang paglunsad ng lungsod ng Makati ng libreng telekonsulta sa KonsultaMD para sa lahat ng kawani nito, kabilang ang kanilang mga dependents, na aabot sa 200,000 katao. Makatutulong ito lalo na sa mga abala at hindi makabisita sa duktor o klinika upang magpasuri ng kanilang iniindang sakit o karamdaman.

Ayon kay Makati Mayor Abby Binay, layunin ng programa na maging accessible and serbisyong medical lalo sa mga hindi pang-emergency na karamdaman.

Kailan kaya maglulunsad ng katulad na serbisyo ang ibang lokal na pamahalaan?