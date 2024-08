Tacloban handang magsaya para kay Aira Villegas

Isang hero’s welcome sa kanyang bayan – Tacloban City -- ang nakahanda para kay Aira Villegas kasunod ng kanyang heroic performance sa Paris Olympics noong nakaraang buwan.

Inihayag ni Villegas na ang local government unit ng Tacloban City na pinamumunuan ni Mayor Alfred Romualdez ay nagpaplano na ng parada para parangalan ang kanyang bronze-medal finish sa women’s boxing 50-kilogram division ng Paris Olympics.

Hindi ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Villegas ang pagmamahal at pasasalamat ng kanyang mga kababayan.

Pagdating nila mula sa kabisera ng Pransya noong Martes, pinarangalan sila ng gymnast na si Carlos Yulo na umusbong bilang pinakamalaking bituin matapos masungkit ang isang pares ng gintong medalya habang ang boksingerong si Nesthy Petecio ay nag-uwi ng tanso.

“Pupunta ako doon (Tacloban) ngayong Huwebes. Bago pa ako magkamedalya, kinokontak na nila ako tungkol doon,” sabi ng 29-anyos na si Villegas noong Martes sa Philippine Sportswriters Association Forum sa Rizal Memorial Sports Complex.

“Ang pagkuha ng medalya sa Olympics ay paraan ko ng pagsasabi ng ‘salamat’ para sa suporta na ibinigay sa akin ng ating LGU (local government unit).”

Ngunit hindi naging madali ang pagkapanalo ng Olympic medal.

Ibinunyag ni Association of Boxing Alliances of the Philippines (ABAP) Secretary General Marcus Jarwin Manalo na kinailangan ni Villegas na danasin at lampasan ang iba’t ibang pinsala para lamang sumikat kasama ang pinakamahuhusay na babaeng boksingero sa mundo.

“Marami siyang pinsala: Shoulder tendinopathy, mild ACL sprain, at compartment syndrome sa kaliwang paa,” sabi ni Manalo, na binanggit ang kalagayan ng kalusugan ni Villegas, isang kondisyon na pumipigil sa kanya sa boksing sa loob ng halos isang buwan bago ang Olympics sa Paris.

“Noong una siyang nagkaroon ng sparring session, nasa France kami. At saka noong aktuwal niyang sparring, nasa Germany na kami, dalawang linggo lang bago ang Olympics.”

Ngunit ang araw-araw na rehab at ang tulong na ibinigay ng ABAP support staff ay nagbigay-daan kay Villegas na gumanap ng higit sa inaasahan sa kanyang kauna-unahang Olympic stint.

“Ito ay isang malaking kompetisyon kaya ang aking focus ay upang makakuha ng isang medalya,” sabi ni Villegas, na sinamahan ng kanyang coach at Olympian Reynaldo Galido sa lingguhang sesyon na isinasagawa ng San Miguel Corporation, Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, MILO, Smart /PLDT, at ang nangungunang sports entertainment gateway sa Pilipinas, ang ArenaPlus.

Nanalo si Villegas sa kanyang unang dalawang laban laban kina Yasmine Moutaqui ng Morocco at Roumaysa Boualam ng Algeria, ang parehong boksingero na kanyang naka-sparring sa Germany habang nagpapagaling pa sa kanyang mga pinsala, upang i-set up ang quarterfinal clash sa home bet na si Wassila Lkhadiri.