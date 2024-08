Janine Gutierrez maligaya kay Jericho Rosales

Hindi naman pwedeng ikaila na nakakahaba ng buhok at mas lalo pang naging pagkaganda-ganda ni Janine Gutierrez dahil nga ang deskripsyon ni Jericho Rosales na manliligaw niya sa kasalukuyan ay: “She’s an amazing person. Very sweet, very kind, very funny and very dedicated. And you know, good actress. And we just like, you know, share a lot of things.”

In full English-ero mode na naman si ginoong Rosales sa kanyang pahayag na may kasama pang twinkle sa kanyang mata at hindi maitagong kilig para sa kanyang kapareha sa “Lavender Fields” kung saan ang pangunahing bidang babae ay si Jodi Sta. Maria.