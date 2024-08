Nakakasawa na rin

Sinisikap ng “hopeless destabilizer” na si Antonio Trillanes IV na buhayin muli ang kanyang matagal nang namatay na political career sa pamamagitan ng pagre-recycle ng matagal nang patay na mga kaso laban sa mga kilalang personalidad.

Ang pagsasagawa ng drumming up recall ay isang pagod na trick kung saan ang layunin ay hindi gumawa ng anuman sa legal na kaso ngunit panatilihin lamang ang ingay sa isang mataas na decibel upang makinabang ang nag-aakusa.

Si Trillanes ay maaaring ituring na isang ringmaster sa sining ng rabble rousing dahil marami ang nakaalala sa kanyang pangunguna sa halos isang taong pagsisikap na gawing demonyo si dating Bise Presidente Jojo Binay gamit ang Senado bilang venue.

Ginagamit niya ngayon sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bong Go bilang jumping board sa isang walang saysay na pagsisikap na makabalik sa Senado sa pamamagitan ng kasong plunder laban sa parehong kinasasangkutan ng P16-bilyong Philippine Navy Frigate Acquisition Project noong 2016.

Pinahampas ni Trillanes ang isang patay na kabayo sa pagsasampa ng kanyang serye ng mga kasong plunder dahil matagal nang naresolba ang mga isyu, partikular ang tungkol sa frigates at related systems acquisition.

Ang dalawang Jose Rizal-class frigates na itinayo ng kilalang shipbuilder na Hyundai Heavy Industries (HHI) ay nagpabuti ng mga kakayahan ng Offshore Combat Force ng Philippine Navy.

Sa imbestigasyon ng Senado, hindi nakitang anomalya ang mga transaksyon sa Korea. Nilinaw din ng Department of National Defense ang deal.

Sa kanyang 2019 State of the Nation Address (SoNA), sinabi ni Duterte na inutusan niya si Go, noon ay Special Assistant to the President, na kausapin si Defense Secretary Delfin Lorenzana matapos magreklamo ang Korean contractor ng mga sasakyang pandagat na walang kahilingan para sa paghahatid ng mga barko. frigates sa kabila ng pagkakaloob ng kontrata noong termino ng yumaong Pangulong Noynoy Aquino.

Nakilala si Trillanes sa pagiging backchannel agent ni Aquino na nag-ambag sa paglala ng pananakop ng mga Tsino sa West Philippine Sea.